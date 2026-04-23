Voli Pantai Indonesia Buka Perjalanan di Asian Beach Games 2026 dengan kemenangan

Duet pebola voli pantai Indonesia, Danangsyah Yudisthira Pribadi dan Gilang Ramadhan. (ANTARA)
JawaPos.com - Tim voli pantai putra dan putri Indonesia membuka perjalanan di Asian Beach Games (ABG) 2026 dengan kemenangan atas lawan-lawan mereka dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Court 3, Sanya, China, Kamis.
Tim putra yang diperkuat pasangan Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi membuka kemenangan lebih dahulu saat menghadapi wakil Timor Leste, Joel Savio Valente/Joninho Fernandes Xavier, dengan skor telak 2-0 dalam persaingan di Grup C putra.
Bintang/Sofyan mendominasi permainan sejak awal set pertama saat terus mempertahankan keunggulan atas lawan mereka dengan skor akhir 21-14.
Dominasi wakil Merah Putih terus berlanjut pada set kedua. Keduanya tampil tak terbendung hingga membungkam Timor Leste dengan jarak skor akhir yang cukup jauh, 21-8.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok 24 April 2026: Bersinar Penuh Potensi, Saatnya Tunjukkan Kinerja Terbaikmu!
Kemenangan Bintang/Sofyan diikuti tim putri Indonesia yang diperkuat Nur Atika Sari/Josephine Selvina Anasthasya Kaize saat meraih kemenangan telak 2-0 atas wakil Maladewa, Mariyam/Ishag di Grup F putri.
Nur/Josephine tak mendapatkan perlawanan yang berarti dari lawan mereka pada set pertama. Dominasi keduanya tak bisa dibendung hingga mengakhiri set pertama dengan skor 21-1.
Pada set kedua, Maladewa memberikan perlawanan lebih keras, namun belum cukup untuk meredam serangan Nur/Josephine yang kembali unggul dengan skor akhir 21-6.
Kemenangan kedua tim menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di babak grup. Selanjutnya, Bintang/Sofyan akan menghadapi wakil Palestina, Ali Ahmed/Mahmoud Almawid, pada Jumat (24/4).
Sementara itu, Nur/Josephine akan menghadapi Mungkhon/Seehawong dari Thailand pada Sabtu (25/4).
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara