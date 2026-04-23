Voli Pantai Indonesia Buka Perjalanan di Asian Beach Games 2026 dengan kemenangan

JawaPos.com - Tim voli pantai putra dan putri Indonesia membuka perjalanan di Asian Beach Games (ABG) 2026 dengan kemenangan atas lawan-lawan mereka dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Court 3, Sanya, China, Kamis.

Tim putra yang diperkuat pasangan Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi membuka kemenangan lebih dahulu saat menghadapi wakil Timor Leste, Joel Savio Valente/Joninho Fernandes Xavier, dengan skor telak 2-0 dalam persaingan di Grup C putra.

Bintang/Sofyan mendominasi permainan sejak awal set pertama saat terus mempertahankan keunggulan atas lawan mereka dengan skor akhir 21-14.

Dominasi wakil Merah Putih terus berlanjut pada set kedua. Keduanya tampil tak terbendung hingga membungkam Timor Leste dengan jarak skor akhir yang cukup jauh, 21-8.

Kemenangan Bintang/Sofyan diikuti tim putri Indonesia yang diperkuat Nur Atika Sari/Josephine Selvina Anasthasya Kaize saat meraih kemenangan telak 2-0 atas wakil Maladewa, Mariyam/Ishag di Grup F putri.

Nur/Josephine tak mendapatkan perlawanan yang berarti dari lawan mereka pada set pertama. Dominasi keduanya tak bisa dibendung hingga mengakhiri set pertama dengan skor 21-1.

Pada set kedua, Maladewa memberikan perlawanan lebih keras, namun belum cukup untuk meredam serangan Nur/Josephine yang kembali unggul dengan skor akhir 21-6.

Kemenangan kedua tim menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di babak grup. Selanjutnya, Bintang/Sofyan akan menghadapi wakil Palestina, Ali Ahmed/Mahmoud Almawid, pada Jumat (24/4).