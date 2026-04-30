Pecahkan Rekor Dunia! Desak Made Rita/Kadek Adi Asih Persembahkan Medali Emas di Asian Beach Games 2026

Desak Made/Kadek Adi Asih. (NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as)
JawaPos.com - Cabang olahraga panjat tebing berhasil menyumbang emas pertama untuk Indonesia di ajang Asian Beach Games 2026. Medali emas tersebut didapat oleh pemanjat Desak Made Rita Kusumadewi/Kadek Adi Asih dari nomor speed relay putri.
Turun di nomor speed relay putri, Desak/Asih tampil memukau pada perlombaan yang berlangsung di Tianya Haijiao, Sanya, TIongkok, Rabu (29/4). Dua atlet asal Bali itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Jeong Jimin/Sung Hanaerum di partai final lewat catatan waktu 13,76 detik.
“Saya persembahkan medali ini untuk Indonesia. Ini Asian Beach Games pertama saya dan langsung emas. Semoga menjadi awal yang baik untuk target berikutnya,” kata Desak dalam keterangan NOC Indonesia, dikutip Kamis (30/4/2026).
“Medali emas ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan,” timpal Asih.
Desak/Asih menunjukkan peningkatan performa signifikan setelah mengawali dari posisi keempat kualifikasi dengan catatan waktu 14,27 detik. Kemudian duo Bali itu sukses menyingkirkan pasangan tuan rumah Zhou Yafei/Deng Lijuan.
Desak/Asih membungkam lawan dengan catatan waktu 13,174 detik. Catatan itulah yang sekaligus membuat mereka memecahkan rekor dunia panjat tebing nomor speed relay putri. Artinya, mereka mencatat dua prestasi membanggakan untuk Indonesia: medali emas dan memecahkan rekor dunia.
“Kami tidak menyangka bisa memecahkan rekor. Kami hanya fokus tampil maksimal,” tutur Desak.
Selain itu, Indonesia juga menambah medali perak melalui pasangan putra Raharjati Nursamsa/Antasyafi Robby Al Hilmi di nomor men’s relay. Keduanya tampil konsisten sejak kualifikasi dengan waktu terbaik 10,14 detik.
Raharjati/Robby melaju ke final setelah bungkam wakil Kirgistan di babak 16 besar, Tiongkok di perempat final, dan Kazakhstan di semifinal. Sayangnya mereka gagal mempertahankan keunggulannya di partai puncak.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun