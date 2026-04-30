Pecahkan Rekor Dunia! Desak Made Rita/Kadek Adi Asih Persembahkan Medali Emas di Asian Beach Games 2026

JawaPos.com - Cabang olahraga panjat tebing berhasil menyumbang emas pertama untuk Indonesia di ajang Asian Beach Games 2026. Medali emas tersebut didapat oleh pemanjat Desak Made Rita Kusumadewi/Kadek Adi Asih dari nomor speed relay putri.

Turun di nomor speed relay putri, Desak/Asih tampil memukau pada perlombaan yang berlangsung di Tianya Haijiao, Sanya, TIongkok, Rabu (29/4). Dua atlet asal Bali itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Jeong Jimin/Sung Hanaerum di partai final lewat catatan waktu 13,76 detik.

“Saya persembahkan medali ini untuk Indonesia. Ini Asian Beach Games pertama saya dan langsung emas. Semoga menjadi awal yang baik untuk target berikutnya,” kata Desak dalam keterangan NOC Indonesia, dikutip Kamis (30/4/2026).

“Medali emas ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan,” timpal Asih.

Desak/Asih menunjukkan peningkatan performa signifikan setelah mengawali dari posisi keempat kualifikasi dengan catatan waktu 14,27 detik. Kemudian duo Bali itu sukses menyingkirkan pasangan tuan rumah Zhou Yafei/Deng Lijuan.

Desak/Asih membungkam lawan dengan catatan waktu 13,174 detik. Catatan itulah yang sekaligus membuat mereka memecahkan rekor dunia panjat tebing nomor speed relay putri. Artinya, mereka mencatat dua prestasi membanggakan untuk Indonesia: medali emas dan memecahkan rekor dunia.

“Kami tidak menyangka bisa memecahkan rekor. Kami hanya fokus tampil maksimal,” tutur Desak.

Selain itu, Indonesia juga menambah medali perak melalui pasangan putra Raharjati Nursamsa/Antasyafi Robby Al Hilmi di nomor men’s relay. Keduanya tampil konsisten sejak kualifikasi dengan waktu terbaik 10,14 detik.