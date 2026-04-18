Rizka Perdana Putra
18 April 2026, 21.28 WIB

Luka Doncic dan Cade Cunningham Lega, Resmi Lolos Voting Penghargaan NBA 2026

Luka Doncic. (AP Photo/William Liang)

JawaPos.com - Luka Doncic dan Cade Cunningham bisa bernapas lega. Keduanya dipastikan tetap memenuhi syarat untuk masuk dalam voting penghargaan akhir musim NBA 2026. Keputusan itu diambil setelah NBA dan National Basketball Players Association (NBPA) mengabulkan pengajuan “extraordinary circumstances” untuk kedua pemain tersebut.

Doncic dan Cunningham sebelumnya tidak mencapai batas minimal 65 pertandingan musim reguler, yang menjadi syarat menerima penghargaan. Namun, liga dan asosiasi pemain sepakat bahwa kondisi yang dialami keduanya layak mendapatkan pengecualian.

Doncic, yang tampil sebanyak 64 laga, terpaksa menutup musim reguler lebih cepat karena mendapat cedera hamstring. Selain itu, guard Los Angeles Lakers itu juga sempat absen dalam dua laga pada Desember untuk menghadiri kelahiran anaknya di Slovenia.

“Saya berterima kasih kepada NBPA yang telah memperjuangkan saya dan kepada NBA atas keputusan yang adil ini,” tulis Doncic di X. “Sangat penting bagi saya menghadiri kelahiran putri saya pada Desember, dan saya menghargai Lakers yang memberi dukungan penuh. Musim ini sangat spesial, dan saya merasa terhormat tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akhir musim,’’ paparnya.

Sama seperti Doncic, Cunningham juga hanya terpaut satu laga dari syarat minimal. Bedanya, guard Detroit Pistons itu sudah kembali bermain awal April setelah absen dalam 11 laga beruntun karena mengalami paru-paru kolaps pada pertengahan Maret.

“Dia pantas mendapatkannya,” ujar pelatih Pistons, J.B. Bickerstaff dikutip dari ESPN. 

Banding Edward Ditolak

Namun, NBA tidak lantas menyetujui semua pengajuan banding. Anthony Edwards, yang hanya tampil dalam 61 laga, gagal mendapat pengecualian serupa.

Guard Minnesota Timberwolves itu telah absen dalam 11 dari 14 laga terakhir karena cedera lutut. Dengan penolakan itu, dia tidak memenuhi syarat untuk penghargaan seperti MVP maupun All-NBA.

Pelatih Timberwolves, Chris Finch, mempertanyakan konsistensi penerapan aturan tersebut. “Alangkah baiknya jika ada penjelasan kenapa Anthony ditolak, terutama melihat rekam jejaknya yang selalu bermain,” keluh Finch dikutip dari ESPN.

