Thomas-Uber 2026: Enam Lapangan Jadi Tumpuan, Indonesia Mantapkan Perburuan

Tim Thomas dan Tim Uber Indonesia berfoto bersama setibanya dari Chengdu, China di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/5/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww/am.
JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia menyewa enam lapangan latihan di Horsens Badminton Club sebagai bagian dari strategi memaksimalkan persiapan menuju Piala Thomas dan Uber 2026.
“Dengan berangkat lebih awal ke Horsens, kami mengharapkan persiapan bisa lebih fokus, minim distraksi, dan kekompakan tim semakin kuat,” kata Manajer tim Shendy Puspa Irawati dalam keterangan PP PBSI dikutip Antara.
Tim juga menyiapkan sesi tambahan seperti pendampingan psikolog dan kegiatan team building guna menjaga kesiapan mental dan soliditas tim.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, tim menyewa enam lapangan di Horsens Badminton Club pada 18–21 April sebelum pindah ke arena pertandingan pada 22–23 April.
Langkah ini penting dilakukan agar atlet memiliki ruang latihan yang cukup, sekaligus menjaga kualitas sesi latihan di tengah keterbatasan waktu persiapan.
Shendy menambahkan, tim juga memilih langsung menginap di hotel resmi penyelenggara guna menghindari perpindahan yang dapat mengganggu fokus atlet.
“Di hotel sudah tersedia fasilitas gym dengan alat-alat memadai, semua demi kenyamanan dan kesiapan anak-anak,” ujarnya.
Pada hari pertama latihan, tim Indonesia langsung menjalani sesi intensif selama sekitar empat jam sebagai bagian dari percepatan adaptasi menghadapi turnamen beregu paling bergengsi tersebut.
Piala Thomas dan Uber 2026 berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei di Forum Horsens, Denmark.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT