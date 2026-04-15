Jelang Regulasi Baru MotoGP, Ducati Uji Motor 850 CC di Misano

Marc Marquez, Pedro Acosta dan Jorge Martin (Instagram @motogp)
JawaPos.com - Ducati mulai mempersiapkan motor MotoGP untuk regulasi baru 2027. Tim asal Borgo Panigale itu menurunkan prototipe Desmosedici GP27 di Sirkuit Misano pada Senin (13/4) lalu. Motor berkapasitas 850cc itu dikendarai pembalap penguji Michele Pirro di tengah event V2 Future Champ Academy.
Laporan GPOne, menyebut motor tersebut sudah mengusung spesifikasi dasar regulasi baru. Mulai dari mesin 850cc, penggunaan ban Pirelli, hingga perubahan aerodinamika yang lebih sederhana dibandingkan motor saat ini. Ducati jadi tim ketiga menyusul KTM dan Honda yang lebih dulu memperlihatkan prototipe 850cc.
Pengembangan motor baru tersebut rencananya akan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Para pembalap utama Ducati dijadwalkan menjajal motor ini dalam tes resmi pasca-balapan di Brno pada Juni mendatang.
Meski belum menjajal motor baru, tapi pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez menyambut baik perubahan tersebut. “Apa yang mereka lakukan adalah menyesuaikan motor untuk mencoba mengurangi kecepatan maksimum. Namun, saya pikir catatan waktu di banyak sirkuit akan tetap mirip atau bahkan lebih cepat,” ujar Marquez dikutip dari Motorsport beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ducati hingga saat ini masih belum mengumumkan susunan pembalap untuk musim 2027. Alasannya, karena proses negosiasi kontrak komersial dengan pihak MotoGP masih berlangsung.
Meski begitu, sejumlah laporan menyebut jika Pedro Acosta telah mencapai kesepakatan untuk jadi rekan satu tim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Sementara, Francesco Bagnaia disebut-sebut akan pindah ke Aprilia.
