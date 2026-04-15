Liberty Media Dorong Pembalap Non Eropa untuk Kurangi Dominasi Pembalap Spanyol dan Italia di MotoGP

Suasana balap di MotoGP (MotoGP)
JawaPos.com – Liberty Media mengumumkan strategi baru untuk mengembangkan MotoGP dengan memperluas jangkauan pasar global.
Dilansir dari laman Corse Dimoto pada Selasa (14/4), Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan keberagaman kewarganegaraan pebalap di semua kelas. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak penggemar dari berbagai negara.
Strategi ini mencakup dorongan bagi pebalap dari negara non-tradisional untuk berpartisipasi di ajang balap dunia.
Beberapa contoh yang mencuat adalah David Alonso yang membela Kolombia dan Diogo Moreira dari Brasil. Kehadiran mereka menjadi simbol perubahan arah kebijakan MotoGP.
Selama ini, dominasi pebalap dari Spanyol dan Italia telah menjadi ciri khas MotoGP. Kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dan infrastruktur kuat dalam dunia balap motor. Namun, kondisi tersebut kini mulai dievaluasi oleh manajemen baru.
Liberty Media menilai bahwa dominasi tersebut justru membatasi ekspansi global MotoGP. Oleh karena itu, mereka berupaya membuka peluang bagi negara lain untuk tampil di level tertinggi. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kompetisi yang lebih inklusif.
Perubahan kebijakan juga menyentuh aspek strategis dalam karier pebalap. Kewarganegaraan kini menjadi faktor penting selain kemampuan teknis di lintasan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam proses seleksi pebalap di berbagai kelas.
Selain itu, Liberty Media berencana memberikan insentif kepada tim yang mendukung pebalap dari negara kurang terwakili.
Program ini mencakup bonus finansial yang signifikan di level junior. Tujuannya adalah memperluas basis talenta sejak tahap awal pembinaan.
