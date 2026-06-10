Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

Beckham Putra masuk dari bangku cadangan saat Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6) malam WIB. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (9/6), diwarnai insiden yang melibatkan gelandang muda Beckham Putra. Pemain Persib Bandung tersebut dilaporkan nyaris terlibat perselisihan dengan seorang penonton seusai pertandingan.
Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil unggul berkat gol tunggal Ole Romeny pada menit ke-12. Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain Garuda menjalani tradisi yang biasa dilakukan seusai laga kandang, yakni berkeliling stadion untuk menyapa dan memberikan penghormatan kepada para suporter yang hadir.
Namun suasana yang semula penuh apresiasi berubah tegang ketika rombongan pemain berkiling Stadion. Menurut keterangan yang dibagikan akun X @mas_umbies, Beckham Putra diduga menerima perlakuan tidak menyenangkan dari salah seorang penonton.
Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa seorang oknum penonton disebut mengacungkan jari tengah ke arah Beckham saat para pemain sedang berjalan menyapa suporter. Tindakan itu langsung memancing reaksi emosional dari pemain berusia 24 tahun itu.
"Jadi tadi after match, seperti biasa timnas keliling berjalan untuk menyapa para suporter. Nah saat timnas sampai di tribun barat, ada satu orang suporter dengan bangganya mengacungkan jari tengahnya ke Beckham," tulis akun itu.
Menurut penuturan saksi, Beckham terlihat tidak terima dengan tindakan tersebut. Dia disebut mempertanyakan mengapa masih ada pihak yang membawa rivalitas klub ketika pemain sedang membela Timnas Indonesia.
Situasi sempat memanas karena Beckham terlihat ingin menghampiri arah tribun tempat penonton tersebut berada. Beruntung, bek Timnas Indonesia Kevin Diks berada di dekatnya segera mengambil tindakan untuk menenangkan rekannya.
Kevin Diks terlihat menahan Beckham agar tidak terpancing lebih jauh. Berkat respons cepat pemain yang berkarir di Liga Jerman tersebut, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan tidak berkembang menjadi insiden yang lebih besar.
Tak hanya dari pemain, reaksi juga datang dari sejumlah penonton lain yang berada di sekitar lokasi. Beberapa suporter yang menyaksikan kejadian itu dikabarkan langsung menyoraki oknum penonton yang dianggap memicu keributan.
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