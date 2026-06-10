Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

Oswin Appollis menjadi salah satu andalan Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. (Instagram @oswinappollis_11)
JawaPos.com — Timnas Afrika Selatan kembali ke Piala Dunia 2026 dengan skuad muda yang penuh semangat setelah absen selama 16 tahun. Bafana Bafana bertekad melangkah lebih jauh dan untuk pertama kalinya lolos dari fase grup dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang sepak bola terbesar dunia.
Enam belas tahun lalu, Afrika Selatan memperkenalkan suara vuvuzela kepada dunia, gol ikonik Siphiwe Tshabalala ke gawang Meksiko, serta atmosfer Piala Dunia yang tak terlupakan.
Kini, Bafana Bafana kembali dengan ambisi yang lebih besar daripada sekadar memainkan tiga pertandingan.
Kepastian lolos diraih setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Rwanda pada babak kualifikasi. Tim asuhan Hugo Broos sukses menjadi juara Grup C dan mengungguli Nigeria dalam salah satu persaingan paling ketat di zona Afrika.
Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan keempat Afrika Selatan setelah edisi 1998, 2002, dan 2010. Namun hingga kini mereka belum pernah mampu menembus fase gugur.
Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama tuan rumah Meksiko, Republik Ceko, dan Korea Selatan. Persaingan diprediksi berlangsung sengit, tetapi Bafana Bafana optimistis mampu menciptakan kejutan.
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Kapten: Ronwen Williams
Pelatih: Hugo Broos
Jumlah penampilan di Piala Dunia (termasuk 2026): 4 kali
Prestasi terbaik: Fase grup (1998, 2002, 2010)
Kiper:
Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Ricardo Goss (Siwelele FC)
Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Bek:
Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)
Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
Thabang Matuludi (Polokwane City)
Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
Ime Okon (Hannover 96)
Samukele Kabini (Molde FK)
Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
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