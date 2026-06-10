Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi melepas sembilan pemain sekaligus pada Rabu (10/6/2026). Keputusan ini menjadi bagian dari persiapan Green Force menghadapi Super League 2026/2027 bersama pelatih baru, Bernardo Tavares, yang akan memimpin proses pembentukan skuad musim depan.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal resmi Persebaya Surabaya. Klub mengucapkan salam perpisahan kepada sembilan pemain yang selama ini menjadi bagian perjalanan tim.

Siapa Saja Pemain yang Dilepas Persebaya Surabaya? Sembilan pemain yang resmi tidak lagi menjadi bagian Green Force adalah Leo Lelis, Oktafianus Fernando, Andhika Ramadhani, Bruno Paraiba, Gustavo Fernandes, Milos Raickovic, Mihailo Perovic, Pedro Matos, dan Riyan Ardianyah.

Nama-nama tersebut terdiri dari pemain lokal maupun asing yang berkontribusi dalam berbagai momen selama membela Persebaya Surabaya. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pilihan utama pada musim lalu.

Dalam pernyataan resminya, Persebaya Surabaya menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para pemain tersebut selama mengenakan jersey Green Force.

“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini. Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Mari kita kenang yang baik, karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya. Semoga senantiasa sukses di mana pun berada.”

Ucapan tersebut menandai berakhirnya perjalanan sembilan pemain yang kini dipastikan harus mencari pelabuhan baru untuk melanjutkan karier mereka pada musim 2026/2027.

Mengapa Persebaya Surabaya Melakukan Perombakan Besar? Pelepasan sembilan pemain sekaligus menunjukkan Persebaya Surabaya tengah melakukan perombakan skuad secara signifikan.