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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 02.00 WIB

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

seseorang yang tidak menanyakan pertanyaan pribadi./Magnific/pressmaster - Image

seseorang yang tidak menanyakan pertanyaan pribadi./Magnific/pressmaster

JawaPos.com - Ada anggapan bahwa semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin sedikit batasan yang perlu dijaga.

Banyak orang merasa berhak mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi hanya karena mereka adalah teman dekat, anggota keluarga, pasangan, atau rekan kerja yang sudah lama dikenal.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kedekatan tidak menghapus kebutuhan manusia akan privasi. Setiap individu tetap memiliki batas emosional yang perlu dihormati.

Bahkan dalam hubungan yang sehat, rasa aman sering kali dibangun bukan dari seberapa banyak informasi yang dibagikan, melainkan dari kemampuan masing-masing pihak untuk menghargai ruang pribadi satu sama lain.

Beberapa pertanyaan mungkin terdengar biasa atau bahkan dimaksudkan sebagai bentuk perhatian. Namun bagi penerimanya, pertanyaan tersebut dapat memicu rasa tidak nyaman, stres, malu, atau bahkan mengingatkan kembali pengalaman yang menyakitkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat delapan pertanyaan pribadi yang sebaiknya tidak ditanyakan kepada orang lain, tidak peduli seberapa dekat hubungan Anda dengan mereka.

1. “Kapan kamu menikah?”

Di banyak budaya, pertanyaan ini sering dianggap sebagai percakapan ringan. Padahal, dari sudut pandang psikologi, pertanyaan tersebut bisa menjadi sumber tekanan yang besar.

Anda tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan seseorang. Mereka mungkin sedang berjuang menemukan pasangan, baru saja mengalami putus cinta, sedang fokus membangun karier, atau memang memilih untuk tidak menikah.

Ketika seseorang terus-menerus ditanya kapan akan menikah, mereka dapat merasa hidupnya sedang dinilai berdasarkan standar sosial tertentu.

Editor: Hanny Suwindari
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