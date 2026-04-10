Yamaha Racing Indonesia Target Menang di ARRC 2026 Sepang, Andalkan YZF-R6 dan YZF-R3

JawaPos.com - Yamaha Racing Indonesia resmi memulai perjuangan di Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) dengan target langsung meraih kemenangan pada seri pembuka yang berlangsung 10–12 April di Sepang International Circuit.

Empat pembalap diturunkan dalam dua kelas berbeda. Wahyu Nugroho dan M Faerozi akan bertarung di kelas SS600 menggunakan Yamaha YZF-R6, sementara Candra Hermawan dan Muhammad Fadhil Musyavi tampil di kelas AP250 dengan Yamaha YZF-R3.

Sepang bukan trek asing bagi tim. Sejumlah hasil positif pernah diraih, mulai dari podium hingga kemenangan. Wahyu Nugroho mencatat hasil terbaik posisi keempat musim lalu, sedangkan M Faerozi pernah meraih kemenangan di AP250 pada 2024 dan finis lima besar di SS600 tahun 2025.

Di kelas AP250, performa menjanjikan juga ditunjukkan Candra Hermawan dan Muhammad Fadhil Musyavi. Keduanya sukses meraih podium di Sepang, termasuk kemenangan Candra dan podium ketiga Fadhil pada musim sebelumnya.

Manajer Motorsport Yamaha Indonesia, Wahyu Rusmayadi, menegaskan tim datang dengan persiapan matang dan optimisme tinggi.

“Kami kembali tampil di ARRC dengan target meraih kemenangan di SS600 dan AP250. Semoga seri pembuka di Sepang berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal untuk memotivasi perjalanan musim ini,” ujarnya.

Pada musim 2025, Yamaha Racing Indonesia mencatat hasil kompetitif. Di kelas SS600, Wahyu Nugroho finis di peringkat empat klasemen akhir, sementara M Faerozi di posisi 12.

Keduanya juga menyumbang podium ganda di Mandalika serta tambahan podium di Buriram dan Motegi.

Sementara di AP250, Candra Hermawan menutup musim di posisi lima klasemen dengan torehan kemenangan di Sepang dan podium di Buriram serta Motegi. Muhammad Fadhil Musyavi juga menunjukkan potensi dengan hasil konsisten dari beberapa seri yang diikuti.