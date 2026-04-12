Moch. Rizky Pratama Putra
13 April 2026, 04.13 WIB

Kartu Merah Patricio Matricardi Nyaris Jadi Petaka! Persib Bandung Tetap Menggila, Tumbangkan Bali United 3-2 di GBLA

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara saat menjamu Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, Maung Bandung menang dramatis 3-2 meski sempat bermain dengan 10 orang.

Laga pekan ke-27 ini berlangsung penuh tensi sejak menit awal hingga akhir pertandingan.

Kartu merah Patricio Matricardi sempat membuat situasi menjadi sulit, tetapi Persib Bandung tetap mampu mengamankan tiga poin penting di kandang sendiri.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Bali United harus bertahan lebih dalam untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Peluang pertama hadir saat laga baru berjalan lima menit melalui Ramon Tanque. Namun, tembakan kerasnya masih melenceng tipis dari sasaran dan belum mampu mengubah papan skor.

Bali United bukan tanpa perlawanan dalam duel ini. Mereka mencoba membalas lewat aksi Thijmen Goppel, tetapi kiper Teja Paku Alam tampil sigap untuk menjaga gawang tetap aman.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-29 melalui skema serangan rapi. Federico Barba mengirim umpan silang akurat yang disambut sundulan tajam Ramon Tanque untuk membawa Persib Bandung unggul 1-0.

Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain tuan rumah. Persib Bandung terus mendominasi permainan hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tipis.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persib Bandung tidak menurun. Mereka tetap tampil menekan untuk mencari gol tambahan demi mengamankan keunggulan.

Hasilnya datang pada menit ke-55 lewat Luciano Guaycochea. Ia sukses memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Eliano Reijnders untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

