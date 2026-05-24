Andika Rachmansyah
Minggu, 24 Mei 2026 | 23.21 WIB

Jalani Bisnis Baru! Viktor Axelsen Ungkap Kesibukannya Usai Gantung Raket

Viktor Axelsen. (Dok. Istimewa)

JawaPos.com - Legenda bulu tangkis asal Denmark, Viktor Axelsen, mengungkap kesibukannya setelah memutuskan pensiun dari dunia tepok bulu. Peraih dua medali emas Olimpiade itu mengaku kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan menjalani berbagai aktivitas bisnis.

Axelsen resmi mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional pada 15 April 2026. Keputusan gantung raket tersebut diambil akibat cedera punggung, yang mengharuskannya memprioritaskan kesehatan jangka panjang dibandingkan kompetisi.

Meski sudah gantung raket, bukan berarti Axelsen tidak sibuk. Mantan tunggal putra nomor satu dunia itu kini menyapa penggemarnya di Jakarta, Minggu (24/5). Dia datang ke Indonesia sebagai brand ambassador Monitor ERP, perusahaan manufaktur asal Swedia.

Dalam kesempatan itu, Axelsen bercerita bahwa kini dirinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga tercintanya. Selain itu, ia juga tetap menjaga kebugarannya sebelum melanjutkan rutinitas mengurus sejumlah protek bisnis dengan para mitra.

“Ya kehidupan harian saya masih cukup terstruktur. Saya mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan kedua putri saya sebisa mungkin. Dan kemudian saya selalu melakukan latihan fisik. Setelah itu, saya mengerjakan berbagai proyek yang berbeda,” ujar Axelsen saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (24/5).

Selain menjalankan bisnis bersama rekannya, Axelsen juga masih aktif bekerja sama dengan sejumlah sponsor seperti Yonex, Monitor ERP, dan HSBC. Baginya, hubungan dengan para mitra kerja sama tidak hanya dibangun untuk kepentingan profesional.

"Saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh mitra saya seperti Monitor ERP. Saya bangga bahwa kemitraan ini tidak berhenti pada performa, tetapi berlanjut pada nilai dan visi jangka panjang," terang Axelsen.

Sementara, CEO Monitor ERP Asia Tenggara, Daniel Haggmark mengatakan kerja sama dengan Axelsen menjadi bagian penting dari komitmen perusahaan dalam membangun standar kualitas jangka panjang.

"Kemitraan kami dengan Viktor Axelsen mencerminkan komitmen jangka panjang Monitor ERP terhadap keunggulan. Nilai yang sama inilah yang setiap hari kami bawa untuk mendukung pertumbuhan komunitas manufaktur di Indonesia," kata Haggmark.

Lebih jauh, Axelsen mengaku sangat senang bisa berkunjung ke Jakarta. Apalagi, ia memiliki kesan positif karena pernah tiga kali juara Indonesia Open dan meraih satu gelar Indonesia Masters.

Editor: Hendra
