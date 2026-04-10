Jadwal Semifinal ASEAN Futsal Championship Timnas Indonesia vs Vietnam, Siaran Langsung dan Live Streaming

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi Vietnam pada babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2026, Jumat (10/4) di Nonthaburi Hall, Thailand. Laga ini menjadi ulangan partai final ajang serupa pada 2024.
Final ASEAN Futsal Championship 2024 yang digelar di Thailand mempertemukan Indonesia dan Vietnam. Pada laga tersebut, timnas berhasil menang dengan skor 2-0 sekaligus mengukuhkan diri sebagai juara Asia Tenggara untuk kedua kalinya.
Kini, kedua negara kembali akan berjumpa di tempat yang sama, namun di fase yang berbeda. Selain itu, kondisi skuad kedua tim juga berbeda. Pada edisi kali ini, pelatih futsal Indonesia, Hector Souto, membawa pemain-pemain baru yang minim pengalaman internasional. Maka itu, pelatih asal Spanyol hanya menargetkan lolos semifinal sejak awal turnamen.
Berbeda dengan Vietnam, pelatih Diego Giustozzi membawa skuad yang hampir sama seperti dua turnamen sebelumnya, termasuk di AFC Futsal Championship 2026. Pada ajang tersebut, Indonesia dan Vietnam bertemu di babak 8 besar. Kala itu, Israr Megantara dan rekan berhasil menang dengan skor 3-2.
Pelatih asal Argentina tersebut mengatakan pada konferensi pers sebelum laga bahwa timnya akan melawan tim terkuat Asia Tenggara saat ini.
“Tim futsal Indonesia telah banyak berubah dan mereka menunjukkannya di arena Asia ketika mereka meraih posisi runner-up di Kejuaraan Futsal Asia 2026 awal tahun ini. Kita mungkin harus menghadapi tim terkuat di Asia Tenggara saat ini,” ucap Diego.
Timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal setelah keluar sebagai juara Grup B dengan raihan sempurna 9 poin. Pada laga terakhir, Muhammad Sanjaya dan kawan-kawan mampu menaklukkan Australia 3-2, sekaligus mengantarkan sang lawan finish sebagai runner-up.
Sementara itu, Vietnam harus puas mengakhiri Grup A sebagai runner-up setelah pada laga terakhir harus takluk dari tuan rumah Thailand dengan skor 4-2. Pada babak semifinal, Thailand akan bertemu Australia.
Jadwal Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026
Indonesia vs Vietnam
Jumat, 10 April 2026
Kick off: 17.00 WIB
