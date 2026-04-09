Jorge Martin Dihantui 4 Keraguan dalam Upaya Raih Gelar Juara Dunia MotoGP Musim 2026

JawaPos.com – Persaingan gelar juara MotoGP musim 2026 mulai menunjukkan dinamika menarik sejak awal musim.

Salah satu pembalap yang menjadi sorotan adalah Jorge Martin yang tampil konsisten dalam beberapa seri awal.

Namun, di balik performanya tersebut Martin masih dihantui dengan 4 keraguan terkait peluangnya meraih gelar juara dunia 2026, seperti dilansir dari laman The Race pada Kamis (9/4).

1. Kondisi Fisik yang Belum Sepenuhnya Pulih

Jorge Martin masih menghadapi dampak cedera yang dialaminya pada musim sebelumnya. Kondisi tangan kirinya yang sempat menjalani operasi menjadi kendala dalam beberapa balapan.

Hal ini terlihat ketika ia kesulitan mengendalikan motor di lintasan yang menuntut fisik tinggi. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi performanya sepanjang musim.

2. Keterbatasan Adaptasi Terhadap Motor Aprilia RS-GP

Meskipun telah menunjukkan perkembangan, Martin masih berada di bawah rekan setimnya dalam beberapa aspek teknis. Perbedaan pemahaman terhadap karakter motor dapat memengaruhi performa di lintasan.