Hasil FP1 MotoGP Italia 2026! Fabio di Giannantonio Menggila di Mugello, Jorge Martin Tak Berkutik

JawaPos.com — Pembalap tuan rumah Fabio di Giannantonio tampil dominan pada sesi FP1 MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider Pertamina Enduro VR46 itu mencatat waktu tercepat 1 menit 46,242 detik dan unggul 0,369 detik atas Jorge Martin yang finis di posisi kedua.

Atmosfer Mugello langsung memanas sejak sesi latihan bebas pertama dimulai. Dukungan publik Italia membuat Fabio di Giannantonio tampil agresif sejak awal dan mampu menjaga konsistensi lap hingga akhir sesi.

Bagaimana Fabio di Giannantonio Bisa Mendominasi FP1 di Mugello? Fabio di Giannantonio langsung menunjukkan kecepatan luar biasa bersama tim Pertamina Enduro VR46. Pembalap Ducati itu tampil nyaman menaklukkan karakter cepat Mugello dan sukses mencetak lap terbaik 1’46.242.

Keunggulan tersebut membuatnya unggul cukup jauh dari Jorge Martin yang membela Aprilia Racing.

Martin menempel di posisi kedua dengan selisih 0,369 detik, sementara rookie Jepang Ai Ogura mengejutkan dengan finis ketiga bersama Trackhouse Racing.

Ai Ogura kembali memperlihatkan adaptasi cepatnya di kelas utama MotoGP musim 2026. Pembalap asal Jepang itu hanya terpaut 0,438 detik dari catatan tercepat Fabio di Giannantonio.

Posisi empat besar dilengkapi oleh Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3. Sementara pembalap Prima Pramac Racing, Jack Miller, berhasil mengamankan posisi kelima dengan selisih 0,502 detik.

Baca Juga:Marc Marquez Siap Tampil di MotoGP Italia 2026

Nasib Pecco Bagnaia dan Marc Marquez Jadi Sorotan Dua nama besar Ducati Lenovo Team belum mampu tampil maksimal pada FP1 MotoGP Italia 2026. Pecco Bagnaia hanya finis di posisi kedelapan dengan gap 0,729 detik dari Fabio di Giannantonio.