Hasil Practice MotoGP Italia 2026! Comeback Marc Marquez Tembus Q2, Fabio Di Giannantonio Kuasai Mugello!

Marc Marquez sukses menembus Q2 dalam comeback-nya di Practice MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Ducati Corse)
JawaPos.com — Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, langsung mengamankan tiket Q2 dalam comeback-nya pada Practice MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026).
Setelah absen dua seri akibat cedera, The Baby Alien finis di posisi keenam, sementara pembalap tim milik Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, tampil tercepat dengan waktu 1 menit 44,808 detik.
Marc Marquez kembali mengaspal pada seri ketujuh MotoGP 2026 setelah sempat menepi dalam dua balapan terakhir. Meski belum sepenuhnya kompetitif di barisan depan, pembalap Ducati Lenovo itu berhasil menunjukkan progres positif sepanjang sesi practice.
Marc sempat tercecer di posisi ke-13 saat sesi memasuki pertengahan balapan. Namun, dalam lima menit terakhir, juara dunia delapan kali itu mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 45,010 detik dan naik ke posisi keenam untuk mengunci tiket langsung ke Q2.
Comeback Marquez di Mugello cukup menarik perhatian karena ia langsung tampil kompetitif setelah lama absen. Catatan waktunya bahkan masih mampu mengungguli pembalap tuan rumah, Marco Bezzecchi, yang sebelumnya sempat memimpin sesi practice.
Practice MotoGP Italia 2026 dibuka dengan dominasi Fabio Di Giannantonio yang langsung mencatat waktu 1 menit 45,476 detik. Namun posisi itu tak bertahan lama setelah Francesco Bagnaia mengambil alih puncak timing sheet pada 10 menit awal.
Persaingan semakin ketat ketika Marco Bezzecchi mencetak waktu tercepat 1 menit 45,042 detik jelang interval sesi. Pembalap Aprilia itu tampil impresif di depan publik Mugello sebelum akhirnya posisinya direbut lagi pada menit-menit akhir.
Fabio Di Giannantonio akhirnya kembali ke posisi pertama saat sesi memasuki fase penentuan. Pembalap tim VR46 milik Valentino Rossi tersebut sukses membukukan waktu terbaik 1 menit 44,808 detik untuk menjadi yang tercepat di practice MotoGP Italia 2026.
Bagnaia menempel ketat di posisi kedua dengan selisih hanya 0,091 detik. Sementara rekan setim Diggia, Franco Morbidelli, sempat berada di posisi ketiga sebelum akhirnya digeser Enea Bastianini pada lap-lap terakhir.
Dua Kali Red Flag Warnai Practice MotoGP Italia
