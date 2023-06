Novak Djokovic Adalah GOAT, Raih Grand Slam ke-23 di Prancis Terbuka

JawaPos.com - Novak Djokovic dinobatkan sebagai GOAT alias The Greatest of All Time usai menjuarai Grand Slam Prancis Terbuka 2023, Senin (12/6) WIB.

Petenis Serbia itu memenangi laga final kontra Casper Ruud 7-6 (7), 6-3, 7-5. Prancis Terbuka ini menjadi gelar grand slam ke-23 sepanjang karir.

Belum ada tunggal putra di dunia yang mampu mencapai raihan tersebut. Kini, Nole-sapaannya- telah melampaui rekor rivalnya Rafael Nadal yang membukukan 22 gelar mayor.

Langkahnya meraih gelar di Prancis Terbuka seiring absennya si Raja Lapangan Tanah Liat Nadal di Prancis Terbuka kali ini.

Nadal, yang menggenggam rekor 14 gelar Prancis Terbuka absen untuk kali pertama sejak 2005 akibat cedera.

Meski memenangi laga final dengan straigth set, Djokovic mengaku bahwa pertandingan tersebut sama sekali tidak mudah.

''Saat aku melihat forehand-nya (Ruud) melebar, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku merasakan emosi yang kuat,'' ujar Djokovic usai laga dikutip dari Love Game Tennis.

Sejauh ini, Djokovic sudah memenangi 6 dari 10 grand slam yang diikuitnya.

Bukan berhenti di sini, Djokovic masih berpeluang untuk menambah koleksi gelar grand slam karena grand slam tertuta di dunia itu akan digelar bulan depan, tepatnya 3-16 Juli.

Djokovic sudah 7 kali memenangi grand slam tersebut. Dan dia menyatakan akan memburu gelar ke-8 di Wimbledon tahun ini.