Risma Azzah Fatin
20 April 2026, 00.20 WIB

Novak Djokovic Absen dari Madrid Open karena Cedera Bahu dan Fokus Pemulihan Menuju French Open 2026

Novak Djokovic (Al-Jazeera)

JawaPos.com  Petenis asal Serbia, Novak Djokovic, dipastikan absen dari turnamen Madrid Open di Spanyol 2026.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Minggu (19/4), keputusan itu diambil karena ia masih mengalami masalah cedera pada bagian bahu.

Kondisi ini membuat Djokovic tidak dapat tampil dalam ajang lapangan tanah liat tersebut.

Djokovic mengumumkan ketidakhadirannya melalui pernyataan resmi di media sosial. Ia menyebut masih fokus menjalani proses pemulihan cedera agar dapat kembali bertanding. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi ketidaksiapannya untuk berlaga di Madrid.

Turnamen Madrid Open merupakan salah satu persiapan penting menuju French Open. Absennya Djokovic menimbulkan kekhawatiran terkait kebugarannya menjelang turnamen Grand Slam tersebut. Pasalnya, jadwal kompetisi semakin padat dalam waktu dekat.

Sepanjang tahun ini, Djokovic hanya tampil dalam dua turnamen utama. Ia mengikuti Australian Open dan Indian Wells Masters. Keterbatasan partisipasi dipengaruhi oleh kondisi fisiknya yang belum optimal.

Cedera bahu kanan yang dialaminya juga memaksanya absen dari beberapa turnamen lain. Ia melewatkan Miami Open dan Monte Carlo Masters sebagai bagian dari pemulihan. Situasi ini menunjukkan bahwa cedera yang dialami cukup serius.

Djokovic sebelumnya sempat menyatakan keinginan untuk tampil di Madrid.

Namun, kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk berkompetisi secara maksimal. Ia pun memilih untuk memprioritaskan kesehatan demi turnamen berikutnya.

Setelah Madrid Open, Djokovic dijadwalkan tampil di Italian Open. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum French Open. Fokus utamanya kini adalah memulihkan kondisi agar siap bersaing kembali di level tertinggi.

Editor: Candra Mega Sari
Artikel Terkait
Tumbangkan Coco Gauff di Miami Open 2026, Aryna Sabalenka Petenis Putri Kelima Raih Sunshine Double - Image
Sports

Tumbangkan Coco Gauff di Miami Open 2026, Aryna Sabalenka Petenis Putri Kelima Raih Sunshine Double

31 Maret 2026, 00.21 WIB

Carlos Alcaraz Keteteran di Lapangan Keras, Petenis Nomor Satu Dunia Angkat Koper dari Miami Open 2026 - Image
Sports

Carlos Alcaraz Keteteran di Lapangan Keras, Petenis Nomor Satu Dunia Angkat Koper dari Miami Open 2026

26 Maret 2026, 02.06 WIB

Janice Tjen Berpotensi Berhadapan dengan Petenis Nomor Tiga Dunia Elena Rybakina di Miami Open - Image
Sports

Janice Tjen Berpotensi Berhadapan dengan Petenis Nomor Tiga Dunia Elena Rybakina di Miami Open

18 Maret 2026, 04.44 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

