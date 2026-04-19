Novak Djokovic Absen dari Madrid Open karena Cedera Bahu dan Fokus Pemulihan Menuju French Open 2026

JawaPos.com – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic, dipastikan absen dari turnamen Madrid Open di Spanyol 2026.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Minggu (19/4), keputusan itu diambil karena ia masih mengalami masalah cedera pada bagian bahu.

Kondisi ini membuat Djokovic tidak dapat tampil dalam ajang lapangan tanah liat tersebut.

Djokovic mengumumkan ketidakhadirannya melalui pernyataan resmi di media sosial. Ia menyebut masih fokus menjalani proses pemulihan cedera agar dapat kembali bertanding. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi ketidaksiapannya untuk berlaga di Madrid.

Turnamen Madrid Open merupakan salah satu persiapan penting menuju French Open. Absennya Djokovic menimbulkan kekhawatiran terkait kebugarannya menjelang turnamen Grand Slam tersebut. Pasalnya, jadwal kompetisi semakin padat dalam waktu dekat.

Sepanjang tahun ini, Djokovic hanya tampil dalam dua turnamen utama. Ia mengikuti Australian Open dan Indian Wells Masters. Keterbatasan partisipasi dipengaruhi oleh kondisi fisiknya yang belum optimal.

Cedera bahu kanan yang dialaminya juga memaksanya absen dari beberapa turnamen lain. Ia melewatkan Miami Open dan Monte Carlo Masters sebagai bagian dari pemulihan. Situasi ini menunjukkan bahwa cedera yang dialami cukup serius.

Djokovic sebelumnya sempat menyatakan keinginan untuk tampil di Madrid.

Namun, kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk berkompetisi secara maksimal. Ia pun memilih untuk memprioritaskan kesehatan demi turnamen berikutnya.