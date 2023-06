Tim E-Sport Jawa Tengah Juara di Turnamen E-Sport Singapura

JawaPos.com–Tim E-Sport Jawa Tengah menjuarai turnamen IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore. Event itu digelar pada 20 Mei di kantor pusat perusahaan produsen hardware game global Razer Asia Tenggara.

Event itu diselenggarakan secara kolaboratif antara IESPA (Indonesia E-Sport Association) Jawa Tengah bersama National Youth Council Singapura yang merupakan bagian dari Kementerian Budaya, Komunitas, dan Pemuda Singapura (the Ministry of Culture Community and Youth of Singapore).

Turnamen itu mempertemukan belasan tim E-Sport dari Jawa Tengah Indonesia dan Singapura yang mempertandingkan cabang E-Sport. Yaitu permainan PUBG Mobile. Turnamen itu diikuti total 18 partisipan dari kedua negara.

Sebelumnya, partisipan yang terpilih mewakili daerah Jawa Tengah dalam pertandingan melawan para tim E-Sport Singapura telah melalui tahap seleksi awal. Mereka melalui turnamen regional babak penyisihan yang diselenggarakan pada Maret di Tentrem Mall kota Semarang.

Delapan tim terbaik dari Jawa Tengah berhasil terpilih untuk bertanding melawan delapan tim E-Sport Singapura dalam acara IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore.

Pada babak akhir kompetisi, tiga tim E-Sport Jawa Tengah yaitu Pigmy E-Sport, Pratama Gank, dan Sakira Greatness, berhasil menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga. Mereka membawa tiga piala kembali ke Indonesia setelah mengalahkan 13 tim E-Sport lain.

Ketua Dewan Pembina IESPA Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi terselenggaranya IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore yang dimenangi seluruhnya oleh ketiga tim perwakilan Jawa Tengah. Menurut dia, pergerakan pemuda di era masa kini yang tanpa batas dan potensi besar kemajuan negara di kawasan Asia Tenggara diinisiasi para pemuda melalui kerja sama antara pemuda yang bisa tercipta melalui ajang kompetisi E-Sport.

”E-Sport menjadi ruang diplomasi bagi pemuda-pemuda kita. Kenyataan itu tidak bisa kita tolak. Mengajak mereka ngobrol lebih intens tentang dunianya. Tentang rencana dan targetnya. Dari situ kita bisa menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan harapan mereka,” kata Ganjar.

”Dari situlah kita bisa mengoptimalkan seluruh bakat yang terlibat dalam dunia E-Sport ini. Dunia ini bukan hanya bicara tentang player, tetapi juga ada coach, talent scouting, analis, manajer, dan lain sebagainya. Maka, saya berharap ini bukan event yang pertama sekaligus terakhir. Semoga dapat berkelanjutan sebagai ruang lain untuk jalinan persahabatan pemuda antar negara,” terang Ganjar.

Ketua Umum IESPA Jawa Tengah BRM Suryo Adhityo Nuswantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Jawa Tengah. Turnamen IESPA Central Java E-Sport Summit sukses terlaksana berkat dukungan penuh Gubernur Jawa Tengah.

”Beliau selalu konsisten mendukung seluruh kegiatan pembinaan E-Sports khususnya di Jawa Tengah karena beliau menyadari potensi yang sangat besar dalam perkembangan E-Sports di tanah air,” tutur Suryo Adhityo Nuswantoro.