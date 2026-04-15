Traveler Wajib Tahu, Ini 5 Alasan Vietnam Layak jadi Destinasi Wisata Baru Favorit di Asia Tenggara

Vietnam kian mencuri perhatian wisatawan Asia, termasuk dari Indonesia. (dok. Vietjet)
JawaPos.com - Vietnam kian mencuri perhatian wisatawan Asia, termasuk dari Indonesia. Selain dikenal dengan lanskap alamnya yang dramatis dan kekayaan budaya yang kuat, akses menuju negara ini juga semakin mudah.
Terbaru, ekspansi rute dan promo tiket dari maskapai Vietjet ikut membuka peluang lebih luas bagi wisatawan untuk menjelajahi berbagai kota di Vietnam.
Berikut lima alasan mengapa Vietnam patut masuk dalam daftar destinasi liburan Anda berikutnya:
1. Lanskap Alam yang Beragam dan Ikonik
Vietnam menawarkan kombinasi lanskap yang sulit ditandingi: dari gugusan karst megah di Ha Long Bay, pantai tropis di Phu Quoc, hingga jembatan ikonik di Da Nang. Bagi pencinta alam maupun pemburu foto estetik, Vietnam punya banyak pilihan dalam satu negara.
2. Kaya Budaya dan Sejarah yang Autentik
Kota-kota seperti Hoi An dan Hue menawarkan pengalaman budaya yang kental, mulai dari arsitektur kuno hingga festival tradisional. Sementara Hanoi menghadirkan perpaduan unik antara sejarah kolonial dan kehidupan modern.
3. Kuliner Khas yang Mendunia dan Terjangkau
Vietnam juga dikenal sebagai surga kuliner. Hidangan seperti Pho, Banh Mi, hingga kopi khas Vietnam bisa dinikmati dengan harga relatif terjangkau. Ini menjadikannya destinasi ideal bagi wisatawan dengan berbagai anggaran.
4. Akses Semakin Mudah dari Indonesia
