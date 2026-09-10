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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 10 September 2026 | 22.48 WIB

Bukan Sekadar Cari Untung, Bangun Bisnis dengan Misi Membuka Lapangan Kerja

Raihan membangun bisnis dari nol dengan prinsip memanusiakan manusia serta cita-cita membuka lapangan kerja seluas-luasnya. (Istimewa) - Image

Raihan membangun bisnis dari nol dengan prinsip memanusiakan manusia serta cita-cita membuka lapangan kerja seluas-luasnya. (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi sebagian pengusaha, pertumbuhan omzet menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan bisnis.

Namun, Raihandy memilih ukuran yang berbeda. Bisa dikatan wirausahawan muda asal Jakarta ini ingin usaha yang dibangunnya bukan hanya menghasilkan keuntungan. Tetapi juga membuka kesempatan kerja dan membantu orang lain berkembang.

Berbekal pengalaman tumbuh di lingkungan perdagangan hingga melewati sejumlah kegagalan dalam membangun usaha, Raihan kini kembali merintis bisnis dari titik nol melalui Inggrid Store. 

"Sebelumnya punya 3 konter pak, di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Tapi sekarang ngerintis ulang lagi 1 konter di Jakarta Selatan," ujarnya.

Dari usaha tersebut, ia membawa satu gagasan yang menjadi pegangan: bisnis harus mampu memberi manfaat dan tetap memanusiakan orang-orang di dalamnya.

Pria yang akrab disapa Raihan  merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang menjalankan usaha kios di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta.

Lingkungan tersebut membuat pria kelahiran 13 Februari 1999 mengenal dunia perdagangan sejak kecil. Dari aktivitas di pasar, ia tidak hanya melihat transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memahami pentingnya membangun hubungan dengan orang lain.

Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu fondasi ketika dirinya mulai membangun usaha sendiri. Perjalanan Raihan tidak selalu berjalan mulus.

Ia pernah menjalani kuliah sambil bekerja di perusahaan teknologi informasi dan mengembangkan bisnis rintisan digital. 

Namun, pandemi turut memberikan tekanan terhadap bisnis yang dijalankannya. Tantangan kembali datang pada 2024 ketika ia mengalami kecelakaan tunggal. Berbagai pengalaman tersebut membuat Raihan melihat dunia usaha dari perspektif yang berbeda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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