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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 5 September 2026 | 22.44 WIB

Aktivis Muda NU Hendriyanto Attan Sandang Gelar Kanjeng Raden Haryo dari Keraton Surakarta

Kanjeng Raden Haryo (KRH) Hendriyanto Attan Dharmawisisesa. (Istimewa) - Image

Kanjeng Raden Haryo (KRH) Hendriyanto Attan Dharmawisisesa. (Istimewa)

JawaPos.com - Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Hendriyanto Attan menerima gelar kehormatan Kanjeng Raden Haryo (KRH) Hendriyanto Attan Dharmawisisesa dari Karaton Surakarta Hadiningrat.

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Kakancingan Angka 313/KS/08/26 yang dikeluarkan Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat.

Dalam naskah kakancingan tersebut, Hendriyanto Attan dianugerahi pangkat Riya Nginggil, sebagai bentuk penghormatan dari Karaton Surakarta Hadiningrat.

Bagi Keraton, gelar kebangsawanan merupakan amanah agar penerimanya senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur budaya Jawa, menjaga martabat serta kehormatan keraton, dan membawa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Dokumen penetapan tersebut ditandatangani Sinoehoen Tedjowoelan dan dilengkapi cap resmi Karaton Surakarta Hadiningrat.

Penganugerahan gelar Kanjeng Raden Haryo kepada Hendriyanto Attan menjadi bentuk penghormatan Karaton Surakarta Hadiningrat kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang sejalan dengan nilai-nilai adiluhung budaya Jawa.

Hendriyanto Attan kini menyandang nama kehormatan Kanjeng Raden Haryo Hendriyanto Attan Dharmawisisesa, sebagai bagian dari keluarga kehormatan Karaton Surakarta Hadiningrat.

Lahir di Sumenep, Madura, Jawa Timur, perjalanan Hendriyanto Attan memiliki keterkaitan menarik dengan sejarah panjang tradisi keraton di Nusantara.

Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Attan dikenal sebagai aktivis muda NU.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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