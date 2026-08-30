Baznas Buka Beasiswa Santri 2026 bagi 2.500 Santri Dhuafa Berprestasi

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Beasiswa Santri untuk memperluas akses pendidikan bagi santri pada momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan, kekuasaan politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen untuk memperbaiki tata kelola negara, yang pada akhirnya harus diarahkan untuk mendorong kebangkitan umat.

"Seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada kebangkitan umat," kata Sodik seperti dilansir dari Antara di Jombang.

Sodik menjelaskan, pada tahun 2025, program ini mencatatkan keberhasilan dengan meloloskan lebih dari 7.300 santri ke berbagai PTN, PTKIN, PTS unggulan, dan perguruan tinggi kedinasan.

Di mana 4.779 dari 10.000 total penerima manfaat merupakan generasi pertama di keluarga mereka yang berkesempatan mengejar gelar sarjana demi masa depan yang lebih baik.

Dia meyakinkan, Baznas berkomitmen mendorong transformasi pesantren agar para santri memiliki kesempatan yang sama untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi terbaik tanpa kehilangan karakter, jati diri, serta nilai-nilai keislaman.

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"Dari pesantren, kita berharap lahir dokter, insinyur, akademisi, profesional, pengusaha, birokrat, dan pemimpin yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tutur Sodik.

Sodik juga berpesan kepada para santri, bahwa selain memperdalam ilmu agama, santri juga harus berani untuk menguasai IPTEK, ekonomi, dan politik yang merupakan tiga pilar perjuangan utama santri.