Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.27 WIB

Muktamar NU, BAZNAS Hadirkan Layanan Konsumsi, Kesehatan, Pengelolaan Sampah, dan Beasiswa

BAZNAS dukung penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. (Istimewa) - Image

BAZNAS dukung penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut mendukung penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dengan menghadirkan layanan konsumsi, kesehatan, pengelolaan sampah, serta peluncuran Program Beasiswa Santri BAZNAS 2026.

Layanan tersebut merupakan sinergi BAZNAS RI bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan bagi peserta Muktamar dan masyarakat sekitar.

BAZNAS menyediakan konsumsi melalui Program ZChicken, layanan kesehatan melalui Rumah Sehat BAZNAS, pengelolaan sampah di area Muktamar, serta peluncuran Program Beasiswa Santri BAZNAS 2026 untuk mendukung pendidikan para santri.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengatakan, kehadiran BAZNAS dalam Muktamar ke-35 NU merupakan bagian dari kontribusi BAZNAS dalam memberikan pelayanan sekaligus memperluas manfaat zakat kepada masyarakat.

Sebagai lembaga negara, BAZNAS terbuka untuk bersinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Dalam Muktamar NU ini, kami hadir dengan berbagai layanan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta dan masyarakat,” kata Sodik dilansir dari Antara.

Dalam layanan konsumsi, BAZNAS menyediakan 15.000 paket ZChicken melalui Program Bank Makanan di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Penyediaan konsumsi tersebut sekaligus melibatkan mustahik penerima manfaat Program ZChicken dalam proses produksi dan distribusinya.

“Kami ingin mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil bagian. Karena itu, penyediaan ZChicken dalam kegiatan ini melibatkan mustahik binaan BAZNAS, mulai dari produksi hingga distribusi,” ujar Sodik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hadiri Muktamar ke-35 NU, Khofifah Dorong Warga Nahdliyin Semakin Berdaya dan Produktif - Image
Berita Daerah

Hadiri Muktamar ke-35 NU, Khofifah Dorong Warga Nahdliyin Semakin Berdaya dan Produktif

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi - Image
Berita Daerah

Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.00 WIB

Pesan Tegas Prabowo di Muktamar NU 35: Kalau NU Rukun, Indonesia Rukun - Image
Nasional

Pesan Tegas Prabowo di Muktamar NU 35: Kalau NU Rukun, Indonesia Rukun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore