Muktamar NU, BAZNAS Hadirkan Layanan Konsumsi, Kesehatan, Pengelolaan Sampah, dan Beasiswa

BAZNAS dukung penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut mendukung penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dengan menghadirkan layanan konsumsi, kesehatan, pengelolaan sampah, serta peluncuran Program Beasiswa Santri BAZNAS 2026.
Layanan tersebut merupakan sinergi BAZNAS RI bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan bagi peserta Muktamar dan masyarakat sekitar.
BAZNAS menyediakan konsumsi melalui Program ZChicken, layanan kesehatan melalui Rumah Sehat BAZNAS, pengelolaan sampah di area Muktamar, serta peluncuran Program Beasiswa Santri BAZNAS 2026 untuk mendukung pendidikan para santri.
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Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengatakan, kehadiran BAZNAS dalam Muktamar ke-35 NU merupakan bagian dari kontribusi BAZNAS dalam memberikan pelayanan sekaligus memperluas manfaat zakat kepada masyarakat.
Sebagai lembaga negara, BAZNAS terbuka untuk bersinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Dalam Muktamar NU ini, kami hadir dengan berbagai layanan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta dan masyarakat,” kata Sodik dilansir dari Antara.
Dalam layanan konsumsi, BAZNAS menyediakan 15.000 paket ZChicken melalui Program Bank Makanan di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum.
Penyediaan konsumsi tersebut sekaligus melibatkan mustahik penerima manfaat Program ZChicken dalam proses produksi dan distribusinya.
“Kami ingin mustahik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil bagian. Karena itu, penyediaan ZChicken dalam kegiatan ini melibatkan mustahik binaan BAZNAS, mulai dari produksi hingga distribusi,” ujar Sodik.
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Jawa Pos
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