Lulus Program Magister Psikologi, Aryo Berbagi Pengalaman Sebagai Mentor

Lulusan Unika Atma Jaya Yosef Arya Wicaksana berbagi pengalaman sebagai mentor. (Istimewa)
JawaPos.com - Lulus dari Program Studi S1 Psikologi Unika Atma Jaya pada 2012 tak membuat Yosef Arya Wicaksana atau yang akrab disapa Aryo meninggalkan almamater.
Ketertarikan pada bidang Psikologi Industri dan Organisasi mendorong dia menempuh Program Magister Psikologi Industri dan Organisasi di kampus yang sama hingga meraih gelar M.Psi., Psikolog.
Keinginan memperdalam kompetensi sebagai Psikolog Industri dan Organisasi semakin memantapkan langkah melanjutkan studi magister.
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”Harapannya, dengan mengambil S2 Psikologi Industri dan Organisasi, saya lebih siap menghadapi dunia kerja,” kata Aryo.
Dia mengaku beruntung berada di lingkungan dengan sistem yang terstruktur dan terus berkembang, didukung orang-orang kompeten yang suportif.
”Saya mendapat banyak kesempatan mengembangkan diri, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai program kolaborasi dengan dunia industri,” tutur Aryo.
Selain lingkungan belajar yang kondusif, kedekatan dengan para dosen menjadi pengalaman yang paling membekas.
Tak sekadar mengajar, para dosen selalu terbuka untuk berdiskusi dan mendampingi mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan.
Kini, karir membawanya menjadi Recruitment & Employer Branding Senior Analyst di PT Astra International Tbk.
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