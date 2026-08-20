10 Kebiasaan Sederhana agar Tetap Bugar dan Menawan di Usia Pensiun Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memasuki masa pensiun bukan berarti seseorang harus berhenti memperhatikan penampilan dan kebugaran. Justru, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang tetap terlihat segar, bugar, dan percaya diri.

Dalam perspektif psikologi, penampilan tidak hanya dipengaruhi oleh perawatan dari luar. Pola pikir, kualitas istirahat, cara mengelola stres, hingga hubungan seseorang dengan dirinya sendiri juga dapat memengaruhi bagaimana ia menjalani proses penuaan.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membantu menjaga kecantikan fisik sekaligus kualitas hidup setelah memasuki masa pensiun.

1. Tetap aktif dengan gerakan ringan Menjaga tubuh tetap bergerak tidak harus dilakukan melalui olahraga berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, yoga, atau berenang dapat menjadi pilihan.

Yang lebih penting adalah konsistensi dan menikmati aktivitas tersebut. Kebiasaan bergerak secara rutin dapat membantu mempertahankan kebugaran serta membuat tubuh terasa lebih berenergi.

2. Jangan mengabaikan waktu istirahat Istirahat sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika tubuh sudah benar-benar kelelahan. Memiliki waktu tidur yang cukup dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat.

Kualitas tidur yang baik juga dapat membantu seseorang bangun dengan tubuh lebih segar dan suasana hati yang lebih positif.

3. Perbanyak minum air putih Kebiasaan mengonsumsi kopi atau minuman lainnya sebaiknya tetap diimbangi dengan asupan air putih yang cukup.

Cara sederhana untuk membangun kebiasaan ini adalah menyediakan air minum di tempat yang mudah dijangkau. Minum secara teratur membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mendukung fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik.