Prediksi Skor Manchester City vs Coventry City: The Citizens Berpeluang Pesta Gol di Etihad

JawaPos.com — Manchester City berpeluang meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris 2026/2027 saat menjamu Coventry City di Etihad Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB, dengan The Citizens diprediksi menang 4-1 berkat ketajaman lini depan dan dominasi penguasaan bola.

Sebaliknya, Coventry City datang sebagai tim yang belum meraih poin maupun mencetak gol dalam dua laga awal.

Manchester City mengawali musim 2026/2027 dengan catatan sempurna setelah mengalahkan Bournemouth dan Crystal Palace dalam dua pertandingan pertama.

Pasukan Enzo Maresca bahkan menunjukkan peningkatan signifikan setelah menang 2-1 atas Bournemouth di Etihad sebelum menghancurkan Crystal Palace 4-1 di kandangnya sendiri.

Kemenangan atas Crystal Palace menjadi sinyal kuat kualitas Manchester City selepas era Pep Guardiola.

Rayan Cherki dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, sekaligus membuat The Citizens tampil semakin meyakinkan menjelang duel melawan Coventry City.

Maresca juga terlihat mulai menerapkan filosofi permainan berbasis penguasaan bola di Manchester City.

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Hingga dua pertandingan Liga Inggris, mereka sudah mencatat 1.315 operan sukses, angka tertinggi di kompetisi, dengan 94,6 persen di antaranya merupakan umpan pendek.