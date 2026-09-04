Prediksi Skor Manchester City vs Coventry City: The Citizens Berpeluang Pesta Gol di Etihad

Erling Haaland diprediksi kembali menjadi ancaman utama Manchester City saat menghadapi Coventry City di Etihad Stadium. (Manchester City)
JawaPos.com — Manchester City berpeluang meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris 2026/2027 saat menjamu Coventry City di Etihad Stadium, Sabtu (5/9/2026) pukul 21.00 WIB, dengan The Citizens diprediksi menang 4-1 berkat ketajaman lini depan dan dominasi penguasaan bola.
Sebaliknya, Coventry City datang sebagai tim yang belum meraih poin maupun mencetak gol dalam dua laga awal.
Manchester City mengawali musim 2026/2027 dengan catatan sempurna setelah mengalahkan Bournemouth dan Crystal Palace dalam dua pertandingan pertama.
Pasukan Enzo Maresca bahkan menunjukkan peningkatan signifikan setelah menang 2-1 atas Bournemouth di Etihad sebelum menghancurkan Crystal Palace 4-1 di kandangnya sendiri.
Kemenangan atas Crystal Palace menjadi sinyal kuat kualitas Manchester City selepas era Pep Guardiola.
Rayan Cherki dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, sekaligus membuat The Citizens tampil semakin meyakinkan menjelang duel melawan Coventry City.
Maresca juga terlihat mulai menerapkan filosofi permainan berbasis penguasaan bola di Manchester City.
Hingga dua pertandingan Liga Inggris, mereka sudah mencatat 1.315 operan sukses, angka tertinggi di kompetisi, dengan 94,6 persen di antaranya merupakan umpan pendek.
Tidak hanya unggul dalam jumlah operan, Manchester City juga menjadi tim dengan akurasi passing terbaik sejauh ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah