Iliman Ndiaye Ungkap Alasan Bergabung dengan Man City

Iliman Ndiaye. (ig @mancity)
JawaPos.com - Iliman Ndiaye akhirnya buka suara mengenai keputusan mengejutkannya meninggalkan Everton untuk bergabung dengan Manchester City.
Pemain berusia 26 tahun tersebut pindah ke Etihad Stadium pada hari terakhir bursa transfer dengan nilai transfer £60 juta. Menariknya, Ndiaye langsung dipercaya tampil sebagai starter dalam pertandingan pertamanya bersama City dan membantu tim barunya meraih kemenangan 1-0 atas Coventry di Premier League.
Melansir BBC Sport, bagi Ndiaye, kesempatan seperti ini terlalu besar untuk dilewatkan.
"Ketika City Datang, Anda Tidak Bisa Menolak"
Ndiaye sebenarnya sempat berada di ambang kepindahan ke Tottenham. Spurs telah mencapai kesepakatan dengan Everton pada pekan terakhir bursa transfer, tetapi transfer tersebut gagal terwujud setelah Tottenham tidak berhasil menjual Richarlison.
Situasi itu membuat masa depan Ndiaye sempat belum jelas. Namun, ia mengaku tidak panik dan memilih menunggu apa yang terjadi.
"Tidak ada stres atau kepanikan," kata Ndiaye.
"Saya selalu mengatakan apa pun yang terjadi, terjadilah. Tuhan yang menentukan masa depanmu - itu sudah tertulis."
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Jawa Pos
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