Ferran Torres Sebut Kepindahannya ke PSG sebagai Langkah Maju dalam Karirnya

Ferran Torres (Bein Sports)
JawaPos.com – Ferran Torres mengungkapkan bahwa keputusannya meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) merupakan langkah maju dalam perjalanan kariernya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (7/9), Penyerang asal Spanyol tersebut mengaku pembicaraan mengenai kepindahannya ke klub Paris itu telah dimulai bahkan sebelum berlangsungnya Piala Dunia.
Setelah melakukan komunikasi dengan PSG, Ferran mengaku segera yakin bahwa bergabung dengan juara Eropa tersebut merupakan keputusan yang tepat.
“Ini adalah langkah maju dalam karier saya, dan saya sangat bangga karena bergabung dengan juara Eropa,” ujar Ferran Torres seperti dikutip Bein Sports.
Torres juga menilai Luis Enrique menjadi salah satu sosok penting yang meyakinkannya untuk memulai petualangan baru bersama klub asal Prancis tersebut.
Kepercayaan yang diberikan mantan pelatihnya di Tim Nasional Spanyol itu membuat Ferran semakin yakin untuk menerima tawaran PSG.
Ferran menegaskan kesiapannya bermain di berbagai posisi lini serang sesuai kebutuhan Luis Enrique dan langsung menunjukkan kontribusinya dengan mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya.
Pemain berusia 25 tahun tersebut juga telah menantikan pertandingan spesial melawan Barcelona pada 20 Oktober di Parc des Princes, yang akan mempertemukannya dengan mantan klubnya.
Meski demikian, Ferran menegaskan ambisinya bersama PSG adalah mempertahankan dominasi di Eropa dan membantu klub meraih gelar Liga Champions ketiga secara berturut-turut.
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Jawa Pos
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