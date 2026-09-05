PSG Umumkan Perpanjangan Kontrak Luis Enrique dan Beberapa Pemain Bintangnya

JawaPos.com - Paris Saint-Germain mengambil langkah besar untuk menjaga fondasi proyek mereka dalam jangka panjang.

Menjelang pertandingan melawan AS Monaco di Ligue 1, PSG secara mengejutkan mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Luis Enrique sekaligus lima pemain penting mereka.

Melansir MARCA, Luis Enrique mendapatkan kontrak baru hingga Juni 2030. Sementara itu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu akan bertahan hingga Juni 2031. Fabián Ruiz juga memperpanjang masa baktinya, tetapi dengan kontrak hingga Juni 2028.

Pengumuman tersebut menjadi bentuk kepercayaan PSG terhadap proyek yang dibangun Luis Enrique. Sang pelatih telah membawa klub meraih kesuksesan besar di Eropa, termasuk dua gelar Liga Champions secara beruntun serta tiga gelar Ligue 1.

PSG Amankan Pilar Utama

Keputusan memperpanjang kontrak lima pemain sekaligus juga menunjukkan arah yang jelas dari proyek PSG.

João Neves menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan kontrak terpanjang, hingga 2031. Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu juga mendapatkan durasi yang sama.

Neves telah menjadi bagian penting dari lini tengah PSG sejak bergabung dari Benfica. Sementara Pacho dan Beraldo memberikan opsi di lini pertahanan.

Mayulu menjadi kasus yang sedikit berbeda karena ia merupakan produk akademi PSG yang terus mendapatkan kesempatan di tim utama.