Klub Big Six Premier League Pecahkan Rekor Transfer Musim Panas, United yang Paling Efisien!

Carlos Baleba (https://www.instagram.com)

JawaPos.com - Big Six premiere league memberi kejutan besar Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur—menghabiskan dana besar untuk merombak skuad.

Jendela transfer Premier League dibuka pada 15 Juni dan ditutup pukul 23.00 BST pada 1 September 2026.

Dilansir dari Reuters dan Skysports.com, Senin (7/9), belanja seluruh klub Premier League menjadi yang paling besar di eropa dengan total sekitar £3,46 miliar, rekor baru untuk musim panas kedua secara beruntun.

Manchester City menjadi klub dengan belanja terbesar dengan mengeluarkan sekitar £458 juta.

Disusul Chelsea sekitar £349 juta dan Tottenham sekitar £303 juta.

Sedangkan Manchester United menjadi klub yang paling efisien berdasarkan perhitungan Reuters.

Manchester City menjadi raja belanja Big Six, sedangkan Chelsea menjadi pusat aktivitas jual-beli terbesar, sedangkan Manchester United menjadi tim paling efisien. Enzo Fernandez, Barcola dan Tonali menjadi tiga pemain termahal dari bursa transfer big sixmusim panas 2026/2027. Menarik untuk melihat hasil akhir musim para big six ini, apakah dana yang mereka keluarkan sebanding dengan thropy di akhir musim.

Berikut hasil transfer bursa musim panas big six, dikutip dari Reuters dan Skysports.com, Senin (7/9).

City Menguasai Perburuan Bintang

Manchester City menjadi tim dengan pengeluaran terbesar setelah menyelesaikan jendela transfer dengan belanja sekitar £458 juta.

Enzo Fernandez jadi pembelian termahal dari Chelsea dengan nilai £125 juta.

Selain Fernandez, City merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest (£116 juta), Ayyoub Bouaddi dari Lille (£86 juta), Iliman Ndiaye dari Everton (£65 juta), Allan Elias dari Palmeiras (£34 juta), Jeremy Monga dari Leicester City (£10 juta), Pierce Charles dari Sheffield Wednesday (£3 juta), dan Geronimo Rulli dari Marseille (£1,7 juta), menurut data Sky Sports dan Reuters.

Selain itu, City juga mendapatkan pendapatan dari transsfer Savinho ke Tottenham (£85 juta), Rodri ke Barcelona (£65,4 juta), Tijjani Reijnders ke Al Qadsiah (£51 juta), Nico Gonzalez ke Newcastle (£50 juta), James Trafford ke Leeds (£40 juta), Nathan Ake ke Fenerbahce (£8,5 juta), dan sejumlah pemain lain melalui penjualan, pinjaman, atau status bebas transfer.

Pemain masuk Manchester City: Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Allan Elias, Jeremy Monga, Pierce Charles, Geronimo Rulli, Mathys Detourbet.

Pemain keluar Manchester City: Savinho, Rodri, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez, James Trafford, Nathan Ake, Reigan Heskey, Issa Kabore, Manuel Akanji, John Stones, Bernardo Silva, Jack Grealish, Omar Marmoush dan sejumlah pemain akademi.

Chelsea Jadi Tim Paling Untung

Chelsea menjjadi tim paling sibuk di bursa transfer musim panas ini dengan Morgan Rogers menjadi pembelian termahal klub senilai £117 juta, sementara kepergian Enzo Fernandez ke Manchester City mencapai £125 juta.

Chelsea juga mendatangkan Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra, Pep Chavarria, Emiliano Martinez, Dastan Satpayev, Valentin Barco, Emmanuel Emegha, Danny Welbeck, Jordan Henderson dan beberapa pemain muda.

Chelsea juga melepas Marc Cucurella, Andrey Santos, Nicolas Jackson, Liam Delap, Trevoh Chalobah, Tyrique George, Deivid Washington, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo dan sejumlah pemain lain dengan nilai penjualan besar.

Pemain masuk Chelsea: Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Marco Palestra, Valentin Barco, Emmanuel Emegha, Pep Chavarria, Emiliano Martinez, Danny Welbeck, Jordan Henderson, Dastan Satpayev, Alfie Osborne, Harrison Bettoni.

Pemain keluar Chelsea: Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Andrey Santos, Nicolas Jackson, Liam Delap, Trevoh Chalobah, Tyrique George, Deivid Washington, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo, Omari Kellyman, Jimmy-Jay Morgan, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Mykhailo Mudryk dan sejumlah pemain lain melalui penjualan atau pinjaman.

Drama Chelsea semakin besar karena klub gagal mendapatkan Lamine Camara dari Monaco sebagai pengganti Fernandez setelah kesepakatan senilai sekitar £47 juta tersebut gagal pada hari terakhir.

Tottenham Jadi Tim Paling Jor-joran

Tottenham menjadi salah satu klub paling berani belanja pemain dengan mengeluarkan sekitar £303 juta menurut Reuters, termasuk tiga transfer bernilai sekitar £85 juta atau lebih.

Sandro Tonali didatangkan dari Newcastle dengan nilai hingga £100 juta, sedangkan Savinho dari Manchester City dan Mateus Fernandes dari West Ham masing-masing bernilai sekitar £85 juta.

Selain itu, Tottenham juga mendatangkan Jan Paul van Hecke dari Brighton (£52 juta), Tosin Adarabioyo (£10 juta), serta Andy Robertson dan Marcos Senesi dengan status bebas transfer, dan amunisi pinjaman sperti Mykhailo Mudryk dan Omar Marmoush.

Pemain masuk Tottenham: Sandro Tonali, Savinho, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk, Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi, Cole Ramsey, Omar Marmoush.

Pemain keluar Tottenham: Djed Spence, Cristian Romero, Luka Vuskovic, Will Lankshear, Ashley Phillips, Tynan Thompson, Alejo Veliz, Manor Solomon, Alfie Devine, Guglielmo Vicario, Radu Dragusin dan sejumlah pemain lain melalui penjualan atau pinjaman.

Liverpool Tidak Kapok Beli Pemain Mahal

Liverpool sepertinya tidak kapok membeli pemain mahal setelah kedatangan Florian Wirtz dan Alexander Isak yang dinilai flop, setelah itu menjadikan Bradley Barcola sebagai headline utama setelah mendatangkannya dari Paris Saint-Germain dengan nilai yang dilaporkan mencapai £123 juta.

Selain itu, Jeremy Jacquet dari Rennes juga direkrut dengan nilai sekitar £60 juta, Victor Munoz dari Osasuna £34,5 juta, Lucca Brughmans dari Genk £30 juta, serta Ronald Araujo datang dari Barcelona melalui pinjaman.

Liverpool kehilangan Curtis Jones ke Inter Milan sekitar £30 juta, sementara Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Ibrahima Konate tercatat pergi dengan status bebas transfer.

Pemain masuk Liverpool: Bradley Barcola, Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Lucca Brughmans, Ifeanyi Ndukwe, Ronald Araujo.

Pemain keluar Liverpool: Curtis Jones, Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate, Luca Stephenson, Stefan Bajcetic serta sejumlah pemain muda melalui penjualan, pelepasan, atau pinjaman.

Transfer Barcola menjadi salah satu transaksi terbesar sepanjang sejarah Premier League dan menunjukkan Liverpool ticak kapok mengeluarkan dana besar untuk mempertahankan daya saing setelah kehilangan sejumlah pemain intinya.

Arsenal Berniat Memperpertahankan Gelar Juara

Sang juara bertahan menghabiskan sekitar £198,5 juta untuk empat pembelian dengan nilai yang teridentifikasi, yakni Bruno Guimaraes (£75 juta), Ezri Konsa (£55 juta), Piero Hincapie (£34,5 juta), dan Christos Tzolis (£34 juta), selain beberapa pemain muda dan Illan Meslier secara gratis.

The Gunners juga mendapat pemasukan setelah melepas Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Christian Norgaard dan Karl Hein dengan total nilai penjualan yang cukup signifikan.

Pemain masuk Arsenal: Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, Piero Hincapie, Christos Tzolis, Illan Meslier, Elijah Upson, Igor Tyjon, James Scanlon.

Pemain keluar Arsenal: Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Christian Norgaard, Karl Hein, Ethan Nwaneri, Ismael Kabia, Reiss Nelson dan beberapa pemain lain.

The Independent menilai Arsenal memiliki skuad yang cukup kuat untuk mempertahankan gelar, tetapi kehilangan beberapa pemain senior dinilai membuat kedalaman di sisi kiri lini serang harus mengalami adaptasi.

Manchester United Jadi Tim Paling Efisien

Melanjutkan tren positif bersama Micael Carrick Manchester United melakukan perombakan terutama di lini tengah setelah ditinggalkan Casemiro dengan mendatangkanbeberapa bemain, Namun cukup menarik, di bursa transfer kali ini Manchester United lebih bijak dengan lebih berhati-hati untuk membeli pemain, Carlos Baleba dari Brighton menjadi pembelian termahal senilai sekitar £70 juta.

United juga merekrut Andrey Santos dari Chelsea (£50 juta), Youri Tielemans dari Aston Villa (£35 juta), Tynan Thompson dari Tottenham (£8 juta), Cristian Orozco, Kit Margetson, dan Karl Darlow.

Di sisi lain, United juga mendapatkan pemasukan dari transfer Rasmus Hojlund pindah ke Napoli dengan nilai sekitar £38 juta, Toby Collyer ke West Bromwich Albion £7,6 juta, Radek Vitek ke Middlesbrough £7 juta, sementara Casemiro pergi gratis dan sejumlah pemain muda dilepas atau dipinjamkan.

Pemain masuk Manchester United: Carlos Baleba, Andrey Santos, Youri Tielemans, Tynan Thompson, Cristian Orozco, Kit Margetson, Karl Darlow.

Pemain keluar Manchester United: Rasmus Hojlund, Toby Collyer, Radek Vitek, James Scanlon, Ethan Williams, Tyler Fredricson, Ethan Ennis, Sonny Aljofree, James Bailey, Casemiro, Ethan Wheatley, Jacob Devaney, Altay Bayindir, Sekou Kone, Andre Onana, Elyh Harrison, Tyrell Malacia, Jadon Sancho dan Malachi Sharpe.