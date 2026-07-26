Anti Gerah! 6 Ide Outfit Musim Panas Terinspirasi Idol K-Pop Favorit

karina aespa (pinterest @kariv_ia)
JawaPos.com - Musim panas identik dengan cuaca terik yang sering membuat orang kesulitan menentukan outfit yang nyaman akan tetapi tetap modis.
Dilansir dari soompi, agar tetap tampil kece ala idol berikut rekomendasinya, tampil keren di tengah suhu tinggi bukanlah hal yang mustahil.
Lewat gaya kasual, sederet bintang Korea menghadirkan inspirasi fashion yang mudah ditiru untuk aktivitas sehari-hari.
Rekomendasi gaya berbusana ala J-Hope BTS. Penyanyi tersebut menunjukkan bahwa topi bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga aksesori fungsional untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari.
Baik memilih topi koboi maupun baseball cap, keduanya mampu memberikan sentuhan trendi sekaligus membuat aktivitas di luar ruangan terasa lebih nyaman.
Karina aespa menawarkan trik sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Ia memodifikasi kaus lama dengan memotong bagian leher dan bawah sehingga menghasilkan siluet yang lebih longgar dan sirkulasi udara yang lebih baik.
Sementara itu, An Yu Jin IVE. ia membuktikan bahwa busana bergaya sporty seperti outfit tenis tetap cocok dikenakan di luar lapangan berkat bahan yang ringan dan mampu menyerap keringat.
Inspirasi berikutnya datang dari Kim Chaewon LE SSERAFIM memilih pakaian berwarna putih berbahan ringan.
Meski terlihat tertutup, warna cerah justru membantu memantulkan panas matahari sehingga tubuh terasa lebih sejuk.
Selain itu, pakaian berlengan juga memberikan perlindungan ekstra bagi kulit dari risiko terbakar sinar matahari.
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