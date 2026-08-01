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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.18 WIB

Pep Guardiola Ajak Anak-anak Palestina Bergabung pada Kamp Sepak Bola Musim Panas di Spanyol

Pep Guardiola bersama anak-anak Palestina dalam Kamp Sepak Bola Musim Panas di Spanyol (Instagram @pepsummercamp) - Image

Pep Guardiola bersama anak-anak Palestina dalam Kamp Sepak Bola Musim Panas di Spanyol (Instagram @pepsummercamp)

JawaPos.com – Pep Guardiola menyambut puluhan anak Palestina dalam kamp sepak bola musim panas yang diselenggarakan di Rialp, wilayah Catalonia, Spanyol.

Dilansir dari laman Daily Sabah pada Jum'at (31/7), Program tersebut merupakan bagian dari Pep Summer Camp yang dikelola Yayasan Guardiola Sala dan memadukan pelatihan sepak bola dengan pendidikan karakter. Kehadiran anak-anak Palestina menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan perkemahan tahun ini.

Sebanyak sekitar 705 anak mengikuti Pep Summer Camp edisi 2026, termasuk 28 anak Palestina yang bergabung bersama peserta lainnya. Seluruh peserta mengikuti program yang sama tanpa adanya kelompok khusus sehingga mereka dapat berlatih, belajar, dan berinteraksi bersama.

Penyelenggara juga menyiapkan lima pendamping yang bertugas sebagai penerjemah untuk membantu proses komunikasi dan adaptasi para peserta asal Palestina.

Inisiatif tersebut berawal dari usulan seorang pemuda Palestina yang tinggal di Barcelona untuk menghadirkan anak-anak Palestina agar dapat merasakan pengalaman baru di luar situasi konflik.

Selama perkemahan, Guardiola meluangkan waktu bertemu para peserta, berbincang, berfoto, serta menyaksikan langsung sesi latihan mereka. Menurut penyelenggara, kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang inklusif serta memberikan pengalaman positif melalui olahraga.

Pep Summer Camp menjadi salah satu program unggulan Yayasan Guardiola Sala yang menggabungkan pembinaan sepak bola dengan pengembangan karakter dan tanggung jawab sosial. 

Guardiola juga dikenal sebagai salah satu tokoh sepak bola yang kerap menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi kemanusiaan yang dialami masyarakat Palestina.

Melalui kegiatan tersebut, ia kembali menunjukkan dukungannya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak Palestina untuk menikmati pengalaman belajar dan bermain sepak bola bersama peserta dari berbagai latar belakang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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