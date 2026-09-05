Xabi Alonso Legowo soal Kegagalan Transfer Lamine Camara ke Chelsea

JawaPos.com - Xabi Alonso tampaknya tidak ingin terlalu lama meratapi kegagalan Chelsea mendatangkan gelandang AS Monaco, Lamine Camara.

Chelsea sebenarnya berharap Camara bisa menjadi tambahan penting di lini tengah setelah Enzo Fernandez dijual ke Manchester City. Namun, kesepakatan tersebut batal pada hari terakhir bursa transfer setelah Monaco secara tiba-tiba membatalkan proses kepindahan sang gelandang.

Situasi itu membuat Chelsea harus menjalani musim dengan satu pemain lebih sedikit dari rencana awal Alonso.

Meski begitu, sang pelatih memilih melihat sisi positif. Chelsea mengawali musim dengan sempurna setelah meraih kemenangan atas Fulham dan Brighton & Hove Albion.

Menjelang pertandingan besar melawan Arsenal pada Minggu, Alonso menegaskan bahwa dirinya tetap percaya diri dengan komposisi skuad yang tersedia.

Alonso Tak Mau Larut dalam Kekecewaan

Alih-alih membahas kegagalan mendapatkan Camara, Alonso lebih memilih berbicara tentang kekuatan skuadnya.

Melansir Sportsmole, ia menilai Chelsea memiliki kedalaman dan persaingan yang sehat di berbagai posisi.

"Saya pikir kami sudah siap. Saya senang dengan skuad ini, dengan kedalaman pemain, dengan persaingan sehat yang kami miliki di berbagai posisi."