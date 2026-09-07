Chelsea Kekurangan Gelandang, Xabi Alonso Pasang Dua Bek Kanan di Lini Tengah

JawaPos.com - Chelsea mungkin telah menghabiskan £349 juta selama bursa transfer musim panas, tetapi kekalahan 1-2 dari Arsenal justru memperlihatkan satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan.

The Blues mengakhiri pertandingan di Stadion Emirates dengan dua pemain yang memulai karier sebagai bek kanan bermain bersama di lini tengah.

Melansir BBC Sport, Reece James dan Malo Gusto sama-sama berada di area tengah ketika Chelsea berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi tersebut terasa ironis mengingat besarnya investasi yang dikeluarkan Chelsea untuk memperkuat skuad.

Lini Tengah Jadi Perhatian

Reece James sebenarnya bukan sosok asing di lini tengah. Xabi Alonso bahkan sebelumnya meyakini kapten Chelsea tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.

James juga menghabiskan hampir separuh musim lalu bermain di lini tengah. Namun, pertandingan melawan Arsenal menunjukkan bahwa Chelsea masih memiliki persoalan dalam hal kedalaman dan pilihan alami di posisi tersebut.

James gagal mengawal Martin Odegaard ketika kapten Arsenal itu mencetak gol kemenangan. Setelah Romeo Lavia ditarik keluar, Malo Gusto kemudian masuk dan dimainkan di lini tengah.