Rating Pemain Chelsea Saat Kalah Tipis dari Arsenal

JawaPos.com - Chelsea datang ke Stadion Emirates dengan misi memberikan pernyataan penting di hadapan Arsenal. Namun, pertandingan tersebut justru berakhir dengan kekalahan tipis 1-2 sekaligus menjadi kekalahan pertama Xabi Alonso sebagai manajer The Blues.

Awal pertandingan sebenarnya berjalan sangat menjanjikan bagi Chelsea. Morgan Rogers mencetak gol spektakuler hanya satu menit setelah pertandingan dimulai. Tembakannya meluncur ke sudut bawah gawang dan membuat tim tamu unggul cepat.

Arsenal sempat mencetak gol melalui Riccardo Calafiori, tetapi gol tersebut dianulir setelah intervensi VAR karena Ezri Konsa dinyatakan berada dalam posisi offside.

The Gunners akhirnya mendapatkan gol yang mereka cari pada menit ke-25. Mantan pemain Chelsea, Kai Havertz, kembali mencetak gol ke gawang klub lamanya setelah tendangannya melewati Emiliano Martinez di tiang dekat.

Arsenal kemudian berbalik unggul tak lama setelah babak kedua dimulai. Martin Odegaard mencetak gol setelah menerima umpan cerdik dari Havertz.

Lini tengah Chelsea kesulitan memberikan perlawanan, sementara Arsenal terlihat semakin nyaman mengontrol pertandingan. The Blues memang berusaha mengejar gol penyama kedudukan, tetapi skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir.

Melansir Football London, berikut rating pemain Chelsea berdasarkan performa mereka dalam pertandingan, menggunakan skala 1-10.