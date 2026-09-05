Liverpool Umumkan 25 Pemain untuk Liga Champions, Dua Bintang Senior Dipinggirkan

JawaPos.com - Liverpool telah mengumumkan daftar 25 pemain yang akan digunakan untuk mengarungi Liga Champions 2026/27. Dari daftar tersebut, dua nama senior cukup mengejutkan karena harus tersisih.

Wataru Endo dan Federico Chiesa tidak masuk dalam skuad yang didaftarkan Liverpool untuk kompetisi Eropa musim ini.

Keputusan tersebut menjadi konsekuensi dari aturan pendaftaran Liga Champions yang mengharuskan setiap klub memiliki delapan pemain yang masuk kategori binaan lokal. Situasi ini membuat Andoni Iraola harus membuat sejumlah keputusan sulit.

Liverpool sendiri akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions pekan depan dengan menjamu Atletico Madrid.

Setelah itu, The Reds dijadwalkan bertandang menghadapi LASK sebelum melanjutkan perjalanan melawan Villarreal, Fenerbahce, Club Brugge, Porto, Inter, dan Lens.

Endo dan Chiesa Tersisih

Melansir Give Me Sport, James Pearce, Endo dan Chiesa sama-sama tidak masuk daftar 25 pemain Liverpool untuk Liga Champions.

Keputusan tersebut cukup menarik karena Liverpool justru mendaftarkan tiga pemain yang sedang mengalami cedera, yakni Giovanni Leoni, Connor Bradley, dan Hugo Ekitike.

Chiesa sendiri memang sedang mengalami cedera. Namun, kondisinya disebut tidak separah tiga pemain yang tetap didaftarkan tersebut.