Brace ke Gawang Ipswich Town, Alexander Isak: Liverpool Seharusnya Cetak Lebih Banyak Gol!

Alexander Isak (Instagram @alex_isak)
JawaPos.com - Pemain penyerang Liverpool Alexander Isak menyebut timnya berpeluang mencetak lebih banyak gol ke gawang Ipswich Town dibanding hasil akhir 2-0 pada laga pekan ketiga Liga Inggris 2026/2027 di Portman Road, Sabtu WIB.
"Saya pikir kami mulai mendapatkan cara bermain yang kami inginkan, yakni bermain ofensif dan menyerang pertahanan lawan. Saya pikir kami menunjukkan hal tersebut hari ini. Kami mencetak dua gol dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak lagi," kata Isak yang memborong dua gol di laga itu, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu.
Dua gol tersebut menjadi kemenangan pertama Liverpool dalam Liga Inggris musim 2026/2027. Sebelumnya, dua laga pertama mereka berakhir imbang 2-2, yakni saat melawan Newcastle United dan Nottingham Forest.
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Bagi Isak, dua golnya ke gawang Ipswich Town membuatnya mengemas tiga gol dari tiga pertandingan musim ini di Liga Inggris. Koleksi gol itu serupa dengan jumlah gol Isak musim lalu, saat ia mencetak tiga gol dari 14 pertandingan pada musim pertama bersama Liverpool.
Tiga golnya musim ini lahir dari assist Cody Gakpo. Ketika mengungkapkan koneksi dengan pemain timnas Belanda itu, dia mengatakan, "Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memberikan assist dan menemukan saya di situasi serta posisi yang bagus, tempat saya senang menerima bola".
Sementara, pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola memuji penampilan striker nomor punggung sembilan tersebut.
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Dia juga yakin Isak akan memproduksi banyak gol untuk The Reds jika dia tak terganggu dengan cedera.
"Ya, bersama Alex, jika dia fit, tersedia, dan berada dalam kondisi yang bagus. Saya pikir dia akan menghasilkan angka-angka yang bagus," kata Iraola.
Soal pertandingan, Iraola mengaku juga sangat puas melihat penampilan timnya. Menurutnya, para pemain telah banyak belajar dari dua pertandingan sebelumnya.
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Jawa Pos
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