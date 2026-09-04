Prediksi Skor Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Dijagokan Menang di Portman Road!

JawaPos.com - Liverpool diprediksi meraih kemenangan pertama di Premier League 2026/2027 saat bertandang ke markas Ipswich Town, Portman Road, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.00 WIB. The Reds hanya mengoleksi dua hasil imbang dalam dua laga awal.

Sementara itu tuan rumah datang dengan modal kemenangan kandang dan enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Bisakah Ipswich Town kembali mengejutkan Liverpool? Ipswich Town punya peluang menyulitkan Liverpool meski baru saja dihantam Manchester United dengan skor 5-2 di Old Trafford pada Minggu.

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Ipswich sempat tampil menjanjikan karena mampu membuka keunggulan melalui Leif Davis sebelum akhirnya kehilangan kendali atas pertandingan.

Gary O'Neil tentu tidak ingin timnya mengulangi keruntuhan tersebut ketika kembali menghadapi raksasa Premier League.

Apalagi, Ipswich Town memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan setelah mengalahkan Sunderland 2-1 pada laga pembuka melalui gol kemenangan Jack Clarke pada menit ke-90.

Kemenangan atas Leicester City dengan skor 3-1 di EFL Cup pada 25 Agustus juga menjadi modal penting bagi Ipswich Town.

Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.