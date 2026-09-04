Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 4 September 2026 | 22.14 WIB

Prediksi Skor Ipswich Town vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Dijagokan Menang di Portman Road!

Liverpool dijagokan meraih kemenangan pertama Premier League 2026/2027 saat bertandang ke markas Ipswich Town di Portman Road. (Liverpool) - Image

Liverpool dijagokan meraih kemenangan pertama Premier League 2026/2027 saat bertandang ke markas Ipswich Town di Portman Road. (Liverpool)

JawaPos.com - Liverpool diprediksi meraih kemenangan pertama di Premier League 2026/2027 saat bertandang ke markas Ipswich Town, Portman Road, Sabtu (5/9/2026) pukul 02.00 WIB. The Reds hanya mengoleksi dua hasil imbang dalam dua laga awal.

Sementara itu tuan rumah datang dengan modal kemenangan kandang dan enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Bisakah Ipswich Town kembali mengejutkan Liverpool?

Ipswich Town punya peluang menyulitkan Liverpool meski baru saja dihantam Manchester United dengan skor 5-2 di Old Trafford pada Minggu.

Ipswich sempat tampil menjanjikan karena mampu membuka keunggulan melalui Leif Davis sebelum akhirnya kehilangan kendali atas pertandingan.

Gary O'Neil tentu tidak ingin timnya mengulangi keruntuhan tersebut ketika kembali menghadapi raksasa Premier League.

Apalagi, Ipswich Town memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan setelah mengalahkan Sunderland 2-1 pada laga pembuka melalui gol kemenangan Jack Clarke pada menit ke-90.

Kemenangan atas Leicester City dengan skor 3-1 di EFL Cup pada 25 Agustus juga menjadi modal penting bagi Ipswich Town.

Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Kondisi itu membuat Liverpool tidak bisa menganggap laga di Portman Road sebagai pertandingan mudah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Ipswich Town vs Liverpool: Kerkez Ingin The Reds Pastikan Kemenangan! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Ipswich Town vs Liverpool: Kerkez Ingin The Reds Pastikan Kemenangan!

Jumat, 4 September 2026 | 20.44 WIB

Virgil van Dijk Ingin Cody Gakpo Bertahan di Liverpool - Image
Sepak Bola

Virgil van Dijk Ingin Cody Gakpo Bertahan di Liverpool

Kamis, 3 September 2026 | 04.35 WIB

Liverpool Gagal Mendapatkan Bek Incarannya di Detik Terakhir Bursa Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Gagal Mendapatkan Bek Incarannya di Detik Terakhir Bursa Transfer

Rabu, 2 September 2026 | 22.46 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore