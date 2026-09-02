Mikel Arteta Sebut Arsenal Masih Berburu Pemain Jelang Penutupan Bursa Transfer

ig @mikelarteta
JawaPos.com - Arsenal belum selesai bergerak di bursa transfer musim panas. Mikel Arteta mengakui klub masih berusaha menambah kekuatan skuad sebelum jendela transfer resmi ditutup.
Pernyataan tersebut disampaikan Arteta setelah Arsenal mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Aston Villa di Villa Park, Senin. Gol Bukayo Saka pada menit ke-59 menjadi pembeda sekaligus membawa The Gunners meraih enam poin dari dua pertandingan pertama Liga Premier.
Hasil tersebut menempatkan Arsenal di antara empat tim yang masih memiliki catatan sempurna pada awal musim.
Namun, pekerjaan Arteta dan manajemen klub belum sepenuhnya selesai. Arsenal masih ingin menambah opsi di lini serang sebelum tenggat transfer.
Arsenal Masih Memburu Penyerang
Julián Álvarez dari Atlético Madrid disebut sebagai salah satu target utama Arsenal. Selain itu, klub London tersebut juga dikabarkan mendapat tawaran untuk mempertimbangkan Malick Fofana dari Lyon.
Melansir ESPN, Arteta sendiri tidak memberikan banyak detail mengenai nama pemain yang sedang diburu. Namun, ia memastikan Arsenal masih aktif hingga hari terakhir bursa.
"Kami sedang berusaha untuk meningkatkan skuad dan hingga besok malam kami akan mencoba melakukan itu."
Arteta mengaku sengaja menjauh dari perkembangan bursa transfer selama 24 jam terakhir agar konsentrasinya tidak terganggu menjelang pertandingan penting.
"Saya telah terputus dari dunia luar selama 24 jam karena saya pikir energi dan fokus saya harus tertuju pada pertandingan, dan saya akan kembali fokus sekarang."
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Jawa Pos
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