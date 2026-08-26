Mikel Arteta Dikritik atas Perlakuannya terhadap Gabriel Martinelli

JawaPos.com - Masa depan Gabriel Martinelli di Arsenal semakin berada di ujung tanduk. Namun, bukan hanya kemungkinan kepergiannya yang menjadi sorotan, melainkan cara klub memperlakukan pemain Brasil tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Melansir Metro Sport, situasi Martinelli bahkan telah menimbulkan “ketidaknyamanan” di dalam skuad Arsenal.

Martinelli disebut hampir pasti meninggalkan Emirates setelah manajemen meminta pemain berusia 25 tahun itu mencari klub baru. Padahal, ia merupakan pemain Arsenal dengan masa pengabdian terlama di skuad saat ini setelah melakukan debut tim utama pada 2019 dan mencatat hampir 300 penampilan.

Martinelli Semakin Tersingkir dari Rencana Arteta

Hubungan Martinelli dengan rencana Mikel Arteta memang mulai berubah sejak musim lalu. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama, tetapi tetap memberikan kontribusi ketika Arsenal akhirnya memenangkan gelar Premier League pertama mereka sejak 2004 dan mencapai final Liga Champions.

Kedatangan Christos Tzolis pada awal musim panas menjadi salah satu tanda bahwa posisi Martinelli semakin terancam.

Arsenal kemudian juga sempat mencoba mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Jika transfer tersebut berhasil, persaingan di posisi sayap kiri tentu akan semakin berat bagi Martinelli.