Mikel Arteta Dikritik atas Perlakuannya terhadap Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli. (ig @gabriel.martinelli)
JawaPos.com - Masa depan Gabriel Martinelli di Arsenal semakin berada di ujung tanduk. Namun, bukan hanya kemungkinan kepergiannya yang menjadi sorotan, melainkan cara klub memperlakukan pemain Brasil tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Melansir Metro Sport, situasi Martinelli bahkan telah menimbulkan “ketidaknyamanan” di dalam skuad Arsenal.
Martinelli disebut hampir pasti meninggalkan Emirates setelah manajemen meminta pemain berusia 25 tahun itu mencari klub baru. Padahal, ia merupakan pemain Arsenal dengan masa pengabdian terlama di skuad saat ini setelah melakukan debut tim utama pada 2019 dan mencatat hampir 300 penampilan.
Martinelli Semakin Tersingkir dari Rencana Arteta
Hubungan Martinelli dengan rencana Mikel Arteta memang mulai berubah sejak musim lalu. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama, tetapi tetap memberikan kontribusi ketika Arsenal akhirnya memenangkan gelar Premier League pertama mereka sejak 2004 dan mencapai final Liga Champions.
Kedatangan Christos Tzolis pada awal musim panas menjadi salah satu tanda bahwa posisi Martinelli semakin terancam.
Arsenal kemudian juga sempat mencoba mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Jika transfer tersebut berhasil, persaingan di posisi sayap kiri tentu akan semakin berat bagi Martinelli.
Namun, keputusan Arteta untuk tidak memasukkan Martinelli ke dalam skuad Community Shield melawan Manchester City menjadi titik yang semakin memperjelas situasinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti