Masa Depan Karim Benzema Terancam Tanpa Klub setelah Al-Hilal Pertimbangkan Pemutusan Kontrak

JawaPos.com – Masa depan Karim Benzema kembali menjadi tanda tanya setelah Al-Hilal dilaporkan mempertimbangkan pemutusan kontrak sang penyerang jika berhasil mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Menurut jurnalis Arab Saudi Ahmed Al-Ajlan, klub tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan mencapai kesepakatan finansial dengan Benzema untuk mengakhiri masa baktinya lebih awal.

Namun, rencana tersebut masih sebatas pembahasan dan belum ada keputusan resmi mengenai masa depan pemain asal Prancis tersebut.

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Situasi Benzema semakin menjadi perhatian setelah ia menunjukkan kekecewaan ketika digantikan pada babak kedua pertandingan pembuka Liga Pro Saudi melawan Al-Faisaly.

Meski demikian, Benzema tetap memberikan kontribusi positif dengan mencetak satu gol melalui tendangan penalti dalam kemenangan Al-Hilal dengan skor 4-2. Sejak bergabung.

Pemain yang meraih Ballon d’Or 2022 itu telah mencetak 10 gol dalam 14 penampilan serta membantu Al-Hilal meraih Piala Raja.

Jika Al-Hilal benar-benar mendatangkan striker baru dan mengakhiri kontrak Benzema, sang penyerang berpotensi harus mencari klub baru ketika bursa transfer sudah memasuki tahap akhir.

Status bebas transfer kemungkinan membuat Benzema tetap diminati sejumlah klub karena pengalaman, reputasi, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya.