Benzema Bongkar Masalah Real Madrid Musim Ini: Mereka Tidak Bermain Sebagai Tim

Karim Benzema mengkritik Real Madrid yang kurang kompak. (Istimewa)
JawaPos.com–Musim yang mengecewakan Real Madrid akhirnya mendapat diagnosis dari sosok yang sangat paham isi dapur klub, Karim Benzema.
Melansir MARCA, dalam obrolan santai tapi tajam di sesi live Instagram, legenda Los Blancos Real Madrid itu menyebut satu masalah utama yakni kurangnya kekompakan tim. Dan ya, kritik dari Karim Benzema ini datang tanpa basa-basi.
Karim Benzema menilai skuad Madrid saat ini terlalu bergantung pada individu, bukan kolektivitas. Menurut dia, hal itu justru jadi penghambat di level tertinggi.
”Di Real Madrid lebih rumit karena mereka tidak terlalu sering bermain sebagai sebuah tim; saat ini grup tersebut menderita karena kurangnya kekompakan,” terang Karim Benzema.
Komentar ini cukup menohok, apalagi datang di musim di mana Madrid berpotensi finis tanpa trofi besar.
Sebagai pembanding, Benzema menyoroti Paris Saint-Germain yang dinilainya tampil jauh lebih solid sebagai tim. Bahkan, menurut dia, kekuatan PSG bukan sekadar soal nama besar, tapi sistem yang jalan.
Baca Juga:Motivasi Berlipat Lucas Frigeri Hadapi Persebaya Surabaya! Kiper Arema FC Fokus Penuh Jelang Derbi Jawa Timur
”Di PSG, Anda menurunkan pemain inti dan mereka bermain, tetapi ketika pelatih melakukan pergantian pemain pada menit ke-60 atau ke-70, pemain yang masuk justru memberikan kontribusi lebih besar daripada pemain yang memulai pertandingan,” terang Karim Benzema.
Intinya: siapa pun yang main, performanya tetap terjaga.
Benzema bahkan menyebut bahwa sosok paling penting di PSG saat ini bukan pemain, melainkan pelatihnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!