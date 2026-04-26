Benzema Bongkar Masalah Real Madrid Musim Ini: Mereka Tidak Bermain Sebagai Tim

JawaPos.com–Musim yang mengecewakan Real Madrid akhirnya mendapat diagnosis dari sosok yang sangat paham isi dapur klub, Karim Benzema.

Melansir MARCA, dalam obrolan santai tapi tajam di sesi live Instagram, legenda Los Blancos Real Madrid itu menyebut satu masalah utama yakni kurangnya kekompakan tim. Dan ya, kritik dari Karim Benzema ini datang tanpa basa-basi.

Karim Benzema menilai skuad Madrid saat ini terlalu bergantung pada individu, bukan kolektivitas. Menurut dia, hal itu justru jadi penghambat di level tertinggi.

”Di Real Madrid lebih rumit karena mereka tidak terlalu sering bermain sebagai sebuah tim; saat ini grup tersebut menderita karena kurangnya kekompakan,” terang Karim Benzema.

Komentar ini cukup menohok, apalagi datang di musim di mana Madrid berpotensi finis tanpa trofi besar.

Bandingkan dengan PSG yang Lebih Ngeklik Sebagai pembanding, Benzema menyoroti Paris Saint-Germain yang dinilainya tampil jauh lebih solid sebagai tim. Bahkan, menurut dia, kekuatan PSG bukan sekadar soal nama besar, tapi sistem yang jalan.

”Di PSG, Anda menurunkan pemain inti dan mereka bermain, tetapi ketika pelatih melakukan pergantian pemain pada menit ke-60 atau ke-70, pemain yang masuk justru memberikan kontribusi lebih besar daripada pemain yang memulai pertandingan,” terang Karim Benzema.

Intinya: siapa pun yang main, performanya tetap terjaga.