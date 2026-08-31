FIFA Ubah Aturan Sanksi Pemain Argentina Pada Konflik Laga Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – FIFA menyetujui permintaan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) untuk mengubah ketentuan pelaksanaan sanksi terhadap sejumlah pemain setelah insiden pada final Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (31/8), Berdasarkan keputusan Komite Disiplin FIFA, hukuman skorsing kini dapat dijalani dalam pertandingan resmi maupun pertandingan persahabatan Kelas A yang diakui secara internasional.

Perubahan tersebut memberikan kesempatan kepada Leandro Paredes, Nahuel Molina, dan Thiago Almada untuk menyelesaikan masa hukuman mereka lebih cepat melalui agenda pertandingan persahabatan tim nasional.

Paredes menjadi pemain Argentina dengan hukuman terberat berupa larangan tampil dalam 10 pertandingan dan denda sebesar USD 90.000 atau sekitar Rp1,49 miliar.

Sementara itu, Molina dijatuhi skorsing tujuh pertandingan, sedangkan Almada harus menjalani larangan tampil dalam satu pertandingan dan staf pelatih Roberto Ayala menerima hukuman skorsing tiga pertandingan.

Dengan keputusan terbaru FIFA, seluruh hukuman tersebut dapat dihitung melalui pertandingan persahabatan Kelas A selain pertandingan resmi Argentina.

Meski mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan hukuman, AFA menegaskan bahwa pihaknya masih berupaya mengurangi sanksi melalui jalur banding.

Federasi Argentina juga menerima denda sebesar USD 321.000 atau sekitar Rp5,30 miliar atas sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia 2026 serta diwajibkan menggelar dua pertandingan kandang dengan kapasitas stadion maksimal 50 persen.

Meskipun sebagian sanksi tersebut ditangguhkan selama masa percobaan. AFA akan menunggu dasar keputusan