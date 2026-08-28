Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

JawaPos.com - AZ Alkmaar berpeluang mempertahankan rekor sempurna saat menjamu Go Ahead Eagles di AFAS Stadion pada Sabtu (29/8) pukul 23.45 WIB dalam pekan keempat Eredivisie 2026/2027.

AZ Alkmaar memimpin klasemen dengan tiga kemenangan, sedangkan Go Ahead Eagles berada di posisi ketiga dengan tujuh poin setelah mencetak sembilan gol dalam tiga laga.

AZ Alkmaar Sedang Sulit Dihentikan AZ Alkmaar menjadi satu-satunya tim yang masih memiliki rekor 100 persen di Eredivisie setelah meraih tiga kemenangan beruntun.

Tren positif tersebut semakin meyakinkan setelah pasukan Leeroy Echteld mencatat tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan sejak pramusim.

Ketajaman AZ Alkmaar terlihat sejak kemenangan 4-0 atas PSV Eindhoven pada Johan Cruyff Shield awal bulan ini.

Setelah itu, mereka kembali meraih tiga kemenangan untuk membuka kompetisi kasta tertinggi Belanda dengan sempurna.

Kondisi tersebut memperlihatkan perubahan besar dibandingkan periode akhir musim 2025/2026.

AZ Alkmaar sebelumnya menutup tujuh laga awal dalam rentetan tak terkalahkan dengan lima hasil imbang, tetapi kini mereka mampu mengubah dominasi menjadi kemenangan.