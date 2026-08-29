Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Skuad Atletico Madrid. (Dok. Instagram/@atleticodemadrid)

JawaPos.com - Sevilla akan menghadapi Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Duel kedua tim diprediksi berjalan sengit dan berpeluang berakhir dengan skor imbang.

Sevilla dijadwalkan menjamu Atletico Madrid di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, pada Minggu (30/8/2026) pukul 02.30 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan ketiga Liga Spanyol musim ini.

Sebagai tuan rumah, Sevilla datang dengan modal sempurna dari dua pertandingan sebelumnya. Tim berjuluk Los Nervionenses itu berhasil mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1 dan Athletic Bilbao 3-1.

Hasil tersebut membuat Sevilla mengoleksi enam poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Tim asuhan Luis Garcia itu hanya terpaut satu angka dari Deportivo Alaves yang berada di puncak, meski sang pemuncak sudah memainkan tiga pertandingan.

Kemenangan atas Atletico Madrid akan membuat Sevilla semakin dekat dengan papan atas. Los Nervionenses bahkan berpeluang menembus tiga besar jika mampu mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Atletico Madrid juga memiliki catatan yang cukup baik pada awal musim ini. Pasukan Diego Simeone mengoleksi satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan yang telah dijalani.

Atletico Madrid membuka musim dengan kemenangan 2-0 atas Malaga. Namun, skuad berjuluk Los Rojiblancos itu kemudian harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Villarreal pada pekan kedua.

Hasil tersebut membuat Atletico Madrid kini berada di peringkat keenam dengan koleksi empat poin. Kemenangan di markas Sevilla akan membuat mereka memperbaiki posisi sekaligus memangkas jarak dengan tim-tim di papan atas.

Jika melihat rekor pertemuan, duel kedua tim juga diprediksi berlangsung menarik. Dari lima pertemuan terakhir, Atletico Madrid meraih tiga kemenangan, sedangkan Sevilla mengamankan dua kemenangan.

Namun, Sevilla memiliki modal tambahan karena berhasil memenangkan pertemuan terakhir. Los Nervionenses mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 pada pertandingan Liga Spanyol musim lalu.

Prediksi Skor Sevilla vs Atletico Madrid Performa Sevilla yang tengah menanjak membuat mereka layak diunggulkan, terlebih pertandingan kali ini berlangsung di kandang sendiri. Dua kemenangan dari dua laga awal menjadi bukti bahwa pasukan Luis Garcia sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.

Meski demikian, Atletico Madrid bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Diego Simeone dikenal memiliki tim dengan organisasi permainan dan pertahanan yang solid sehingga Sevilla diprediksi tidak akan mendapatkan pertandingan yang mudah.