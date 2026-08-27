UEFA Hentikan Boikot Kompetisi FIFA, Namun Tetap Tuntut Pengunduran Diri Gianni Infantino

Gianni Infantino (Bein Sports)
JawaPos.com – UEFA mencabut boikot terhadap kompetisi yang diselenggarakan FIFA dan memastikan tim-tim Eropa kembali berpartisipasi secara normal.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Keputusan tersebut diambil setelah FIFA menarik proyek FIFA Forward Enterprises (FFE) yang sebelumnya mengusulkan keterlibatan investor swasta dalam struktur entitas tersebut.
UEFA menegaskan bahwa privatisasi aset dalam proyek tersebut harus dikesampingkan dan tidak boleh kembali dipertimbangkan.
Meskipun hubungan olahraga mulai kembali normal, UEFA tetap mempertahankan tekanan politik terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino.
Organisasi sepak bola Eropa tersebut menegaskan tidak akan mendukung perpanjangan masa jabatan Infantino dan mempertimbangkan untuk mengusung kandidat alternatif apabila ia kembali mencalonkan diri.
Dengan demikian, pencabutan boikot tidak berarti perselisihan antara UEFA dan FIFA telah berakhir karena persaingan politik di antara kedua pihak masih berlangsung.
Perselisihan tersebut juga berpotensi berlanjut ke ranah hukum karena UEFA sedang mempersiapkan kemungkinan mengambil tindakan di Amerika Serikat terkait pengelolaan proyek FFE.
Kembalinya tim-tim Eropa ke kompetisi FIFA membuat aktivitas olahraga kembali berjalan, tetapi ketegangan institusional antara kedua organisasi masih belum terselesaikan.
UEFA kini menghadapi dua agenda sekaligus, yaitu memastikan kompetisi tetap berjalan secara normal dan mempertahankan tuntutannya terhadap kepemimpinan Infantino.
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Jawa Pos
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