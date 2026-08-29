Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

JawaPos.com — Real Sociedad berusaha menghindari kekalahan ketiga beruntun di La Liga 2026/2027 saat menjamu Espanyol pada Minggu (30/8/2026) pukul 00.00 WIB.
Tuan rumah saat ini terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin dari dua laga, sedangkan Espanyol mengoleksi tiga poin dan menempati posisi ketujuh sehingga berpeluang mencuri angka di kandang lawan.
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Real Sociedad belum mampu meraih satu pun poin dari dua pertandingan pertama La Liga 2026/2027. Setelah kalah 0-1 dari Real Betis pada laga pembuka, klub asal Basque tersebut kembali tumbang dengan skor telak 1-4 saat bertandang ke markas Real Madrid pada Rabu malam.
Kylian Mbappe menjadi mimpi buruk bagi Real Sociedad dalam pertandingan tersebut dengan mencetak hat-trick. Kekalahan itu membuat Real Sociedad menempati posisi paling bawah klasemen dengan catatan dua kekalahan dan selisih gol minus empat.
Hasil tersebut tentu meningkatkan tekanan kepada skuad asuhan Pellegrino Matarazzo. Mereka sebenarnya mengakhiri musim lalu di posisi ke-10, tetapi keberhasilan menjuarai Copa del Rey 2025/2026 membuat Real Sociedad mendapatkan tiket tampil di Liga Europa 2026/2027.
Menariknya, Real Sociedad memiliki catatan bagus ketika menghadapi Espanyol. Mereka tidak terkalahkan dalam seluruh kompetisi sejak November 2021, meski dua pertemuan di La Liga musim 2025/2026 berakhir imbang.
Espanyol datang ke laga ini dengan modal tiga poin dari dua pertandingan La Liga 2026/2027. Los Periquitos membuka musim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Levante sebelum kalah tipis 1-2 dari Real Madrid pada pertandingan terakhir.
Hasil tersebut membuat Espanyol berada di posisi ketujuh klasemen dengan tiga poin, hanya terpaut tiga angka dari Real Madrid yang kini memimpin persaingan.
Performa awal itu memberi kepercayaan diri bagi tim asuhan Manolo Gonzalez untuk menghadapi Real Sociedad di laga tandang. Espanyol juga mengalami perubahan cukup besar dalam komposisi skuad pada musim panas ini.
Mereka mendatangkan enam pemain baru, lima di antaranya berstatus pinjaman, sekaligus melepas sejumlah pemain sehingga wajah tim terlihat lebih segar dibanding musim sebelumnya.
Secara historis, Real Sociedad masih unggul dalam jumlah kemenangan. Dari 163 pertemuan kedua tim, Espanyol tercatat meraih 52 kemenangan dan menelan 67 kekalahan, sementara 44 pertandingan lainnya berakhir imbang.
Real Sociedad masih belum bisa menurunkan Alvaro Odriozola yang mengalami cedera lutut jangka panjang. Jon Gorrotxategi dan Pablo Marin juga diragukan tampil sehingga Matarazzo diperkirakan melakukan sejumlah perubahan setelah kekalahan dari Real Madrid.
Mikel Oyarzabal tetap diproyeksikan menjadi ujung tombak Real Sociedad. Takefusa Kubo juga kemungkinan kembali dipercaya mengisi sektor sayap, sementara Carlos Soler, Igor Zubeldia dan Ander Barrenetxea berpeluang masuk starting XI.
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