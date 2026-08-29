Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Duel Leeds United vs Brentford di Elland Road diprediksi berlangsung ketat dengan The Bees berpeluang mencuri kemenangan. (Brentford)
JawaPos.com — Brentford diprediksi mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 pada pekan kedua Premier League 2026/2027 di Elland Road, Minggu (30/8/2026) pukul 20.00 WIB.
The Bees datang dengan modal kemenangan telak 3-0 atas Tottenham Hotspur, sementara Leeds United juga sedang percaya diri setelah meraih kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest.
Leeds United mengawali musim dengan hasil positif setelah menundukkan Nottingham Forest 1-0 melalui tendangan bebas Anton Stach pada menit ke-88.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Daniel Farke yang kemudian kembali mengalahkan Forest dengan skor 2-0 di putaran kedua EFL Cup pada Selasa.
Performa Leeds United di laga tersebut juga cukup meyakinkan karena mereka menciptakan enam peluang besar, berbanding hanya satu milik Nottingham Forest.
Hasil itu membuat Leeds United mencatat tiga kemenangan beruntun pada laga pembuka kompetisi Premier League, sebuah catatan yang cukup menjanjikan meski musim masih sangat panjang.
Saat ini Leeds United berada di posisi kesembilan klasemen sementara.
Jika mampu mengamankan tiga poin di Elland Road, mereka akan meraih kemenangan kelima dalam tujuh pertandingan kompetitif sekaligus memperpanjang catatan menjadi hanya satu kekalahan dalam enam laga terakhir.
Elland Road juga memberikan alasan bagi tuan rumah untuk optimistis.
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Jawa Pos
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